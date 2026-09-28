Ein Kärntner und seine Frau berichten, warum sie sich entschieden haben, gegen die Kabeg vor Gericht zu ziehen und wie sehr sie kämpfen mussten.

„Fehler können passieren, aber es darf nicht sein, dass man so behandelt wird.“ Ein Kärntner hat mit höllischen Schmerzen das LKH Wolfsberg aufgesucht. „Doch der behandelnde Arzt in der Unfallabteilung wollte mich wieder in häusliche Pflege entlassen“, sagt der Betroffene.

Wie berichtet, wäre der 71-jährige Mann in der Folge fast gestorben. 31 Stunden nachdem ihn der Arzt nach Hause schicken wollte, musste er künstlich beatmet werden, ihm wurde ein Bein amputiert und er hatte eine Sepsis. Drei Jahre ist das her. Die Kabeg hat dem Betroffenen nun eine angemessene finanzielle Entschädigung gezahlt.

Für den Patienten und seine Ehefrau war es eine schwierige Entscheidung, vor Gericht zu ziehen. „Wir haben das Krankenhaus vor allem deshalb geklagt, weil so etwas nie wieder passieren darf“, sagt das Ehepaar. Dazu kam, dass der behandelnde Arzt sich bis heute nie bei ihnen entschuldigt habe, betonen sie. „Wir hätten nicht geklagt, wenn er im Nachhinein einmal das Gespräch mit uns gesucht hätte“, erklärt die Ehefrau.

Fleischfressende Bakterien

Mittlerweile ist klar, dass ihr Gatte damals eine seltene Infektion namens nekrotisierende Fasziitis hatte. Sie wird durch fleischfressende Bakterien ausgelöst, die das Gewebe innerhalb kürzester Zeit zerstören und sich rasant im Körper verbreiten. „Diese Krankheit ist im Frühstadium extrem schwer und nur von Experten erkennbar“, heißt es von der Kabeg. Die Ehefrau des Patienten ist selbst Krankenpflegerin und kämpfte im Krankenhaus wie eine Löwin für ihren Mann. „Als uns der Arzt nach Hause schicken wollte, habe ich gesagt: Sie können die Polizei oder die Feuerwehr rufen, aber wir verlassen das Krankenhaus nicht.“ Anstatt nach Hause zu fahren, habe sie einfach eine andere Abteilung, „die Interne“, aufgesucht. „Dort kannte ich zufällig eine Krankenschwester, die sich eingesetzt hat, dass ein Blutbild gemacht wird.“ Es folgte eine Not-OP und am Tag darauf die Überstellung ins Klinikum.

„13 Tage lang war ich im Tiefschlaf. Als ich aufgewacht bin, war mein ganzes Bein weg", sagt der Mann. Er, der früher fast jeden Tag am Berg war und Fahrradtouren unternommen hat, braucht heute eine Prothese und einen Rollstuhl. „Noch immer habe ich massive Phantomschmerzen, die einfahren wie der Blitz.“ Das Leben ist ein anderes geworden. Dabei ist er damals nur mit dem Rad im Stehen umgefallen und hatte keine sichtbare Verletzung am Bein, nichts. Bis er in der Nacht die unerträglichen Schmerzen bekommen hat und mit seiner Frau das Krankenhaus aufgesucht hat. „Wenn wir damals wirklich von der Unfallabteilung nach Hause gegangen wären, hätte mein Mann nicht überlebt“, sagt die Kärntnerin.

© Weichselbraun Helmuth Rechtsanwalt Paul Wolf hat den Patienten vor Gericht vertreten

Viele haben ihnen abgeraten, die Kabeg zu verklagen. Zumal die Ehefrau des Betroffenen selbst Krankenschwester ist. „Wir waren wirklich verzweifelt. Aber unser Anwalt Paul Wolf hat uns gut begleitet.“ Bereits nach wenigen Verhandlungen und der Einholung eines Gutachtens (siehe unten), hat die Kabeg der Familie einen außergerichtlichen Vergleich angeboten. Rechtlich ist nun alles erledigt, aber persönlich fällt es dem Mann schwer, abzuschließen. „Lieber als das Geld hätte ich mein Bein noch“, sagt der Familienvater.

„Wir geben nicht auf“

Was ihm hilft und ihn trotz allem glücklich macht, sind seine Frau und seine Kinder, die voll hinter ihm stehen. Der Kampfgeist, den das Ehepaar im Krankenhaus bewiesen hat, hilft ihm auch jetzt im Alltag. Statt Radtouren machen die beiden nun Ausflüge mit dem Zug, statt Berggehen hilft dem Mann Bewegung im Wasser. Sie haben zwar ihr altes Leben nicht wieder, aber sie machen das Beste aus der neuen Situation. „Von einem Tag auf den anderen hat sich bei uns alles verändert, aber wir geben nicht auf.“