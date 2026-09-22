25 Jahre Jugendhaus Weiz: „Es ist nicht nur Freizeitbespaßung“

Von 24. bis 26. September feierte das Jugendhaus seinen 25. Geburtstag und lädt zu Tagen der offenen Tür ein, inklusive Fotomappen seit Gründung, einem Jugenhaus Pub-Quiz sowie dem Vergraben einer Zeitkapsel.

„Es gibt Momente, da geht einem das Herz auf“, sagt Julia Bloder und spricht über ihre Arbeit im Jugendhaus Weiz. Was sie damit meint? Lustige Sprüche der Teenager aber auch emotionale Momente, etwa, wenn die Maturantinnen und Maturanten vor ihrem Ball noch einen Abstecher in Anzug und Ballkleid ins Jugendhaus machen.

„Es ist nicht nur eine Freizeitbespaßung, es geht um Beziehungsaufbau“, erklärt sie. Bei der sogenannten Offenen Jugendarbeit steht die Tür buchstäblich für alle Weizer Jugendlichen offen.

© KLZ / Nicole Stranzl Julia Bloder und Bastian Heider arbeiten im Jugendhaus Weiz

Angefangen hat alles schon vor rund 50 Jahren, als in Weiz die Offene Jugendarbeit startete. Vorläufer des Jugendhauses war das Jugendzentrum „Outbreak“. 1999 fand der erste Jugendgemeinderat statt, der nach wie vor besteht. Im Juni 2001 gab es eine feierliche Eröffnung des Jugendhauses, unter dem Namen „Area52“, in Anlehnung an Amerikas Area51.

Mehrere Projekte wurden in den 25 Jahren durchgeführt, etwa zur Demokratie, ein Kinderparlament wurde 2013 gegründet, der maßvolle Umgang mit Alkohol wurde genauer angeschaut, Ausstellungen gegen Rassismus und Gewalt wurden umgesetzt.

1 / 3 © Jugendhaus Weiz

„Einmal im Monat kochen wir zusammen“, erzählt Mitarbeiter Bastian Heider. Das sei besonders beliebt. Genau wie die monatlichen Turniere. Einmal im Monat findet eine Hausversammlung mit den Jugendlichen statt, bei der wird unter anderem abgestimmt, welches Turnier durchgeführt wird, angefangen von Billard über Videospiele kann das alles Mögliche sein.

Auch Workshops zu unterschiedlichen Themen werden regelmäßig angeboten, beispielsweise Kinderrechte, sexualpädagodische, juristische oder polizeiliche Workshops. Dabei kommen Expertinnen und Experten ins Haus, geben Einblicke in ihre Arbeit und beantworten die Fragen der Jugendlichen.

Filme werden gemeinsam geschaut, Ausflüge werden unternommen. Früher fanden im Jugendhaus sogar Konzerte statt.

1 / 15 Einmal pro Monat wird gemeinsam gekocht. © KLZ / Nicole Stranzl

Seit 2010 gibt es Öffnungszeiten für die jüngeren Kids bei den sogenannten „Kiddies Days“, die Zielgruppe sind Neun- bis Zwölfjährige. Das „Open House“ richtet sich an Teenager von 12 bis 21 Jahren.

Was aber hat sich in all der Zeit verändert? „Die Grundthemen sind die gleichen“, weiß Bloder und zählt auf: „Selbstfindung, den eigenen Platz in der Gesellschaft finden, was mache ich später mal, erste Beziehungen, erste Trennungen.“

© Jugendhaus Weiz Ein Foto von einem Bandbewerb aus dem Jahr 2005

Einzig der Umgang mit Bildschirmen habe sich geändert, doch hier gibt es – zumindest bei den jüngeren – Regeln. „Die Kiddies dürfen ihr Handy maximal 30 Minuten verwenden. Wenn wir merken, dass die Großen lange am Handy sind, kommen wir mit ihnen ins Gespräch, fragen sie, worin sie vertieft sind“, sagt Bloder.

Unterm Strich suchen Jugendliche das Haus jedoch auf, weil sie sich Gesellschaft wünschen. Es wird miteinander gespielt, etwa Karten oder Tischtennis, auch Instrumente wie Schlagzeug oder Gitarre stehen zur Verfügung sowie ein großer Garten inklusive Kräuter und Früchten. Wenn es warm ist, werden auch mal Slackline oder Fußballtore aufgebaut.

Stammgast David Radulescu fasst es folgendermaßen zusammen: „Es ist mein zweites Zuhause.“

© KLZ / Nicole Stranzl David Radulescu bezeichnet das Jugendhaus als zweites Zuhause

Zum 25-jährigen Jubiläum lädt das Weizer Jugendhaus von 24. bis 26. September zu gleich mehreren Tagen der offenen Tür. Am Donnerstag besteht auch für ehemalige Stammgäste sowie Familien und Freunde der Jugendlichen die Chance, zwischen 15 und 19 Uhr vorbeizukommen.

Zeitkapsel und Pub-Quiz

Fotomappen der vergangenen 25 Jahre stehen zum Durchblättern bereit, es gibt die Möglichkeit, wieder mal eine Partie Tischtennis oder Billard zu spielen. Der Nostalgie-Faktor werde bestimmt viele anlocken, glaubt Bloder. Am Freitag wird um 16 Uhr eine Zeitkapsel vergraben. Darin enthalten sind etwa Zitate der Stammgäste, Fotos oder aktuelle Jugendwörter. Um 17 Uhr kann man sein Wissen beim Pub-Quiz testen. Am Samstag steht abermals von 14 bis 20 Uhr die Tür offen.