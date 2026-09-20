Was kann sich Graz jetzt noch leisten, Herr Eber?

Graz schnürt ein Sparpaket und deckelt Investitionen, hat aber eine lange und vor allem teure Liste an Projekten. Was wird aus der neuen Messe-Halle, den neuen Trams und dem Energiewerk?

Nach dem Sondergemeinderat ist vor dem regulären Gemeinderat kommenden Donnerstag. Über all den Budgetdebatten, die seit Anfang September intensiv geführt werden, schwebt zunehmend eine Frage: Was kann sich Graz in Zukunft eigentlich noch leisten? Die Koalition will mindestens 65 Millionen Euro für 2027 und 2028 einsparen und die Investitionen für die nächsten fünf Jahre bei 150 Millionen Euro pro Jahr deckeln. Das wird eng bei den zahlreichen, millionenschweren Projekten, die in Planung sind.

Wir haben bei Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) abgeklopft, was jetzt trotz Spardruck kommt und was nicht. Etwa die neue Remise in der Steyrergasse um 230 Millionen Euro – kommt die? „Das werden wir nicht stoppen“, so Eber. Die Arbeiten haben heuer im Sommer begonnen und laufen weiter. Geplante Fertigstellung: schrittweise bis August 2031.

Die geplante Messe-Halle sollen laut Eber die anderen Genossenschafter finanzieren

Die neue Messe-Halle, die kurzzeitig als Steiermark-Halle präsentiert wurde und rund 25 Millionen Euro kosten würde? „Das werden überwiegend die beteiligten Genossenschafter finanzieren müssen“, sagt Eber. Er meint damit die steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft SFG, die Steiermärkische Sparkasse, die Wirtschafts- sowie Landwirtschaftskammer. „Die Stadt hat schon viel investiert und deckt den laufenden Verlust ab.“ Die Bereitschaft der Genossenschafter hält sich dem Vernehmen nach aber in Grenzen.

Das Energiewerk, für das zuletzt 250 Millionen Euro veranschlagt wurden? Der Investitionsdeckel gilt nicht für Projekte, die sich selbst tragen. Da zählt Eber das Energiewerk vulgo Müllverbrennungsanlage dazu. „Wir schauen noch einmal genau, ob das ein Projekt ist, das sich selbst finanziert.“

Die im Frühjahr verschobenen Schulausbauten um 113 Millionen Euro? Eber: „Wir sehen die Notwendigkeit, werden das aber schrittweise im Laufe der Periode umsetzen.“ Und die weiteren 24 neuen Straßenbahnen um 100 Millionen? „Wohl nicht in dieser Größenordnung und zu diesem Zeitpunkt. Das werden wir zeitlich strecken.“ Und gegebenenfalls nachverhandeln, was die Optionsverträge betrifft.