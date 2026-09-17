Wer übernimmt nach politischem Beben in Spittal das Vize-Amt?

Nach dem überraschenden Rücktritt von Spittals Vizebürgermeisterin Angelika Hinteregger soll SPÖ-Fraktionssprecher Roland Mathiesl nachrücken.

Die Spittaler Gemeindepolitik muss sich nach zwei Rücktritten neu aufstellen – Roland Mathiesl soll neuer Vizebürgermeister werden

Nach dem überraschenden Rücktritt der bisherigen Spittaler Vizebürgermeisterin Angelika Hinteregger und ihrem Austritt aus der SPÖ-Gemeinderatsfraktion bezieht die Partei selbst Stellung. „Wir bedauern diesen Schritt sehr, zumal Kollegin Hinteregger noch im August intern einstimmig zur Spitzenkandidatin für die Wahlen 2027 gewählt wurde und nach einer Bedenkzeit selbst den Rücktritt vom Antritt erklärt hat. Gerade nach einer so langen gemeinsamen politischen Wegstrecke schmerzt auch der Austritt aus unserer Gemeinderatsfraktion. Gleichzeitig respektieren wir diese persönliche Entscheidung“, erklärt die SPÖ Spittal in einer Aussendung. Besonders Hintereggers Arbeit in frauen- und umweltpolitischen Fragen habe wichtige Akzente gesetzt.

Hinteregger selbst spricht von einer „spontanen, aber überlegten“ Entscheidung. „Beschimpfungen und Machtspiele“ sowie der „unrühmliche Umgang mit einer Stadtratskollegin“ hätten für sie das „Fass zum Überlaufen“ gebracht. Auf Nachfrage der Kleinen Zeitung wollte sie ihren Austritt nicht näher kommentieren. Ob es sich bei besagter Stadtratskollegin um Almut Smoliner (SPÖ) handelt, die ihr Amt ebenfalls niederlegt, ist unklar.

© KLZ Montage (KK/SPÖ) Almut Smoliner und Angelika Hinteregger kehren der SPÖ den Rücken

Die Nachfolge steht bereits in den Startlöchern

Die Entscheidungen führen dazu, dass innerhalb der SPÖ-Gemeinderatsfraktion die personellen Weichen neu gestellt werden müssen. Fraktionssprecher Roland Mathiesl soll künftig die Funktion des Vizebürgermeisters übernehmen. Andrea Penker soll als Stadträtin in die Stadtregierung nachrücken. Weitere personelle Veränderungen und Ergänzungen des Teams sollen im Laufe des Herbstes präsentiert werden.

„Die Veränderungen bedeuten für uns eine Zäsur. Gleichzeitig geben sie uns die Möglichkeit, Verantwortung neu zu verteilen“, erklärt Mathiesl. Ziel sei eine Politik, die „nahe bei den Menschen ist“, um „Spittal gemeinsam weiterzuentwickeln“.