Von Dylan bis Hardrock: Konzert-Highlights im MadClub Košir in Bärnbach

In Kürze gastieren mehrere Bands im MadClub Košir. Am Freitag und Samstag sind Manfred Sucher und die Gruppe „Schick” zu hören.

Im MadClub Košir in Bärnbach stehen in den nächsten Tagen und Wochen gleich mehrere Konzerte auf dem Programm. Am Freitag, dem 18. September, präsentiert der steirische Musiker Manfred Sucher sein neues Programm „Sucher singt Dylan und eigenes“. Gemeinsam mit Werner Poglits an der Gitarre bringt er bekannte Songs von Bob Dylan sowie eigene Lieder auf die Bühne. Zu hören sind unter anderem „Forever Young“ und „Shelter from the Storm“ sowie von Sucher ins Österreichische übersetzte Dylan-Songs. Beginn ist um 21 Uhr.

© Kk Manfred Sucher

Die Gruppe „Schick“ gastiert am 19. September ab 21 Uhr im MadClub und bringt ein Musiktheater mit dem Titel „Die KI-Apokalypse“ auf die Bühne. Die Band um Niki Stangl und Gerhard Schutti entführt das Publikum auf eine Robotermesse im Jahr 2070 und begleitet die Reise mit Klassikern der Pop- und Rockgeschichte. Dabei geht es auch um die Beziehung zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz.

© Schick „Schick“ präsentiert im MadClub ein Musiktheater

„Saitenreißer“ und düstere Klänge

Am 9. Oktober steht im MadClub ein Konzert von der Band „Da Hans und seine Saitenreißer“ auf dem Programm. Die Formation startet nach einigen Jahren Pause wieder neu durch. Anfang des Jahres erschien ihre neue Single „Weil i halt so auf die steh’“.

Düstere Klänge, harte Riffs und atmosphärischer Gesang erwarten die Gäste am 14. November. Die Band Acetic verbindet klassischen Old-School-Metal und Heavyrock mit einem modernen Sound.