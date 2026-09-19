Startschuss für mondänes 40-Millionen-Projekt in Klagenfurt

Die Bauunternehmer Madile und Striedinger arbeiten am „Quartier St. Martin“ in Klagenfurt, das aus zumindest drei Wohnprojekten besteht. Jetzt erfolgte der Spatenstich

Wer am Kreuzbergl lebt, darf sich glücklich schätzen. Das Viertel in der Kärntner Landeshauptstadt, das zum Stadtteil St. Martin gehört, zählt zu den schönsten und gefragtesten Ecken Klagenfurts. Entsprechend stiegen über die Jahre einerseits die Quadratmeterpreise, andererseits die Zahl an Bauprojekten. Auch Axel Madile und Johannes Striedinger arbeiten seit langer Zeit an mehreren Immobilienvorhaben, ihr Großprojekt nimmt nun aber Form an. Am Donnerstag erfolgte der offizielle Spatenstich für die „Kreuzbergl Residenzen“ in der Jantschgasse 20. Mit dem Baustart beginnt die Realisierung eines Wohnprojekts mit 22 Eigentumswohnungen in vier eigenständigen Häusern. Die Fertigstellung ist für 2028 vorgesehen.

„Das Kreuzbergl bietet eine Kombination, die man in dieser Form nur selten findet: Natur und Ruhe direkt vor der Haustür und gleichzeitig die Stadt ganz in der Nähe“, sagt Madile.

Ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts sind die vier eigenständigen Häuser. Insgesamt entstehen 22 Wohnungen mit zwei bis vier Zimmern und Wohnnutzflächen von rund 42 bis 120 Quadratmetern. Jede Wohnung verfügt über einen privaten Außenbereich – im Erdgeschoss als Terrasse mit Eigengarten, im ersten Obergeschoss als Balkon und im Penthouse als Terrasse. Dabei reicht das Angebot von kompakten Zwei-Zimmer-Wohnungen bis zu großzügigen Vier-Zimmer-Wohnungen.

© Thomas Hude Beim Spatenstich: Architekt Maximilian Krainer, Johannes Striedinger, Bauträger Axel Madile, Edith Madile und Birgit Rutter (von links)

Investition in Qualität und in die Zukunft

Die Wohnungen werden über eine Wärmepumpenanlage mit Tiefenbohrung versorgt, verfügen über Fußbodenheizung und Deckenkühlung. Dreifache Wärmeschutzverglasung, elektrische Raffstores und eine Photovoltaikanlage für den Allgemeinstrom ergänzen das technische Konzept. Bei den Materialien setzt Madile unter anderem auf Eichenparkett, keramische Fliesen und Feinsteinzeugplatten für Balkone und Terrassen. Personenaufzüge und eigene Kellerabteile gehören ebenfalls zum Konzept.

Die „Kreuzbergl Residenzen“ sind ein Teil des sogenannten Quartier St. Martin das vorerst aus drei verschiedenen Wohnprojekten besteht. Mit der Fertigstellung und Schlüsselübergaben rechnet man Mitte 2028. Rund 40 Millionen Euro investieren Madile und Striedinger in ihr neues Viertel.