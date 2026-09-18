Trockenheit in obersteirischen Wäldern verstärkt Sorgen um Borkenkäfer

Lange Hitze und Dürreperioden haben den steirischen Wäldern teils stark zugesetzt. Die geschwächten Bäume sind nun umso anfälliger für Borkenkäferbefall.

Zwischendurch mochte man in den Sommermonaten meinen, dass das Grüne Herz Österreichs verdorrt. Hitzewellen und Trockenheit strapazierten die steirische Natur vielerorts enorm. Neben den Äckern und Weideflächen machte sich das auch in den Wäldern des waldreichsten Bundeslands Österreichs bemerkbar, etwa in Form von Waldbränden.

„Wir erleben heuer ein Jahr der Extreme: Die außergewöhnliche Trockenheit setzt den Wäldern zu. Mancherorts haben sich Blätter bereits im Juli verfärbt oder wurden vorzeitig abgeworfen – ein sichtbares Zeichen für Trockenstress“, heißt es dazu auf Nachfrage der Kleinen Zeitung von den Bundesforsten, die etwa im Norden vom Bezirk Bruck-Mürzzuschlag große Waldflächen bewirtschaften.

© APA / Barbara Gindl Der steirische Forstbetrieb der Bundesforste hat seinen Sitz in Gußwerk (Symbolbild)

Verursacht wird diese Anspannung durch ein Wasserdefizit: „Wassermangel stresst die Bäume und kann, sofern dieser Trockenstress über einen längeren Zeitraum anhält, die Nährstoffreserven schwächen“, erklärt man. Besonders empfindlich sind dabei junge Forstpflanzen, die nach dem Einsetzen ausreichend Niederschlag für ihr Wachstum benötigen.

Schwache Bäume, starke Borkenkäfer

Zwar habe man die Situation österreichweit auf den Flächen der Bundesforste bislang gut im Griff, auch der Schadholzanteil in der Steiermark liegt derzeit mit rund 30 Prozent der Holzerntemenge unter dem Vorjahresniveau. Grund zur Entwarnung sei das jedoch keiner, denn: „Wenn die Trockenheit anhält, bleiben vor allem Fichten geschwächt und damit anfällig für Borkenkäferbefall.“

Vor dem gefürchteten Käfer ist man auch in Murau und Murtal bereits auf der Hut, berichtet Bertram Lassnig, Forstreferent der Landwirtschaftskammern in den beiden Bezirken: „Normalerweise wehrt sich der Baum gegen den Befall, wenn die Bäume aber schon trocken und geschwächt sind, besteht größere Gefahr.“

Wachsamkeit und schnelle Reaktion

Laut Lassnig sei man aber insbesondere im Vergleich zu anderen Regionen weitestgehend von Trockenheit verschont geblieben, Dürreschäden hätten sich eher auf exponierte Standorte beschränkt. Wenn der Borkenkäfer auftritt, werde jedenfalls im Umkreis geschlägert , um die eingebohrte Brut schnellstmöglich aus dem Wald hinauszubringen.

© oebf/Fred Lindmoser Borkenkäfer fühlen sich bei wärmeren Temperaturen besonders wohl

Bei den Bundesforsten setzt man auf ein intensives Borkenkäfermanagement mit laufendem Monitoring, auch Drohnen, Borkenkäferfallen und sogenannte Fangbäume hat man im Einsatz. „Entscheidend ist, befallene Bäume möglichst rasch zu erkennen und aus dem Wald zu bringen beziehungsweise zu entrinden, bevor sich die Käfer weiter ausbreiten können“, heißt es.

Mischwälder als Zukunftsmodell

Wie stark die Dürre den Wäldern letztendlich zugesetzt hat, werde man dabei teilweise erst im kommenden Frühjahr erkennen können: „Dann wird klar, ob es bei Zuwachsverlusten bleibt und die Bäume wieder austreiben oder ob sie absterben“, erklären die Bundesforste. Laut Experten ist aufgrund der Klimakrise in Zukunft jedenfalls häufiger mit Extremereignissen wie Dürre oder Starkregen zu rechnen.

Dementsprechend reagiert man bei den Bundesforsten und der Landwirtschaftskammer und setzt langfristig auf klimafitte Mischwälder. „Durch eine vielfältige Baumarten- und Altersstruktur werden die Wälder widerstandsfähiger gegenüber Trockenheit, Schädlingen und anderen äußeren Einflüssen“, sagt man bei den Bundesforsten dazu. „Wir setzen verstärkt auch fremdländische Arten wie die Zeder, die vor der Eiszeit heimisch waren. Vom Bestand her vertragen diese mehr Trockenheit“, schildert auch Lassnig.