Das Café Alex an der Ortseinfahrt von Hüttenberg bietet neben Diesel und Kaffee vor allem eines: Gesellschaft. Die Tankstelle wurde zum Ort der Begegnung.

Es ist ein verregneter Vormittag im Görtschitztal. Von Klein St. Paul kommend, fährt man die Straße weiter, bis nach einigen Kurven in der Ferne die Ortstafel hervorsticht: Hüttenberg. Und was sich unmittelbar dahinter verbirgt, ist gewissermaßen die letzte Bastion der Gemeinschaft.

Trotz des Regens ist dort ein Kommen und Gehen. Den Tank auffüllen, einen schnellen Kaffee und weiter geht die Reise. So sieht der Alltag im Café Alex aus. „Im November 2014 bin ich hergekommen“, erinnert sich Chef Manfred Kogler.

© KLZ / Dorian Wiedergut Manfred Kogler hat für seine Kunden stets ein Lächeln im Gesicht

Der 56-jährige Hüttenberger war damals ein Quereinsteiger. Davor war er als Sondermaschinenbautechniker in Klagenfurt tätig. „Ich war Montageleiter und auf der ganzen Welt unterwegs“, meint er. Doch eines Tages ging die Firma Konkurs und Kogler brauchte einen neuen Job. „In einer Blödelei mit meiner Frau sagte ich: ‚ich werde Tankwart‘“. Aus Jux wurde aber schnell bitterer Ernst, als Kogler auf die vakante Tankstelle in seiner Heimatgemeinde aufmerksam wurde. „Sie war damals schon drei Jahre geschlossen. Ich fragte den damaligen Besitzer, was damit nun ist“, erklärt Kogler und nickt zufrieden: „So ist es dann dazu gekommen, dass wir die Tankstelle gekauft und auf Vordermann gebracht haben.“

1 / 2 Kogler setzt auf eine gemütliche Atmosphäre © KLZ / Dorian Wiedergut

Doch wie kommt man auf den Namen Café „Alex“, wenn man doch Manfred heißt? „Meine Frau heißt Alexandra. Wir dachten uns, wir nehmen die Kurzfassung von ihrem Namen, weil das einfach besser klingt.“ Dies war der Beginn, und wie daraus eine Oase am Straßenrand wurde, hängt von mehreren Faktoren ab. „Wir haben trotz Tankstellencharakter ein niedliches Café. Wir schauen immer, dass unsere Produkte hochwertig sind und legen Wert auf einen hohen Standard. Egal ob Bauarbeiter in Montur oder Geschäftsmann im Anzug, jeder wird gleich respektvoll behandelt“, proklamiert Kogler. Der Kaffee stammt von Julius Meinl, sein Wein von renommierten österreichischen Winzern. „Und unser Fruchtsaft ist von Pago.“ Als Snacks werden Pizza und Toast angeboten.

© KLZ / Dorian Wiedergut Die Tankstelle ist hinter der Ortstafel

Insolvenzverfahren seit Juni

So weit so gut – doch war da nicht noch was? Im Juni des heurigen Jahres wurde nämlich über Kogler ein Insolvenzverfahren eröffnet. „Jetzt arbeite ich alleine. Vorher war das ‚Problem‘, dass ich einfach zu viel Personal hatte“, erklärt Kogler, der bis vor einigen Monaten auch noch ein zweites Standbein in Brückl hatte – jetzt bekannt unter dem Lokal „No Bravo“. „Wir haben es damals schon etwas gespürt und das Restaurant in Brückl geschlossen“, erklärt er. Nun strebt er eine Weiterführung des Betriebs in Hüttenberg an. Seine Familie steht ihm dabei natürlich zur Seite. Und es läuft gut. Lediglich die hohen Spritpreise wirken sich negativ aus. „Man merkt schon, dass bei hohen Preisen weniger Leute kommen.“

© Privat Derek Bell und seine Kumpanen kamen in Sportwagen zum Tanken

Gut für ihn, schlecht für den Ort: es gibt fast keine Alternativen mehr. Weder zum Tanken, noch zum Konsumieren. Und so entwickelte sich das Café Alex immer mehr zum Treffpunkt im Ort – Durchzugsverkehr gibt es obendrein. „Von Unternehmern, über politische Vertreter aller Fraktionen bis zu einer Damenrunde, die jeden Freitag kommt, ist alles vertreten.“ Besonders in Erinnerung blieb dem Hüttenberger eine Begegnung mit dem britischen Rennfahrer Derek Bell, der fünfmal das legendäre 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewonnen hat. Natürlich kamen er und seine Begleiter in Sportwagen zum Tanken. „Sportwägen bleiben öfters stehen“. Und zwar sehr zur Freude von Kogler, der selbst ein Autofan ist. Mit seiner Familie rief er vor einigen Jahren das „Tief im Stollen“ Tuning-Treffen ins Leben, zu dem Autobegeisterte aus ganz Österreich und darüber hinaus kommen.

Um für Abwechslung zu sorgen, veranstaltet Kogler auch immer wieder Grillabende oder andere Feiern, wie das bevorstehende Oktoberfest. Für die Zukunft wünscht sich Kogler: „Dass ich bis zum Schluss gesund bleibe und das Café so lange wie möglich führen kann.“ Kogler appelliert abschließend noch an die Politik: „Tankstellen und Caféhäuser liegen im Sterben. Besonders in abgelegenen Regionen sind sie ein Nahversorger und sollten daher in ein Förderprogramm aufgenommen werden.“