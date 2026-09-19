Umwidmungsantrag des Autozulieferers seit rund 15 Monaten in Bearbeitung. PV-Anlage würde 25 Prozent des Strombedarfs decken. Unternehmen hat zum Dialog geladen.

Viel diskutiert wurde in den vergangenen Tagen über ein Behördenverfahren von weitreichender Bedeutung - zumindest für die Firma Mahle und ihren Standort in der Gemeinde Feistritz ob Bleiburg. Auf vier Hektar will man dort eine PV-Anlage errichten, die rund 25 Prozent des Strombedarfs decken soll. Der dafür vorgesehene Grund grenzt an das Werk und müsste dafür umgewidmet werden. Rund 15 Monate dauert dieses Verfahren bereits.

Eine ebenfalls weitreichende Bedeutung hat das Projekt auch für Natur und Umwelt. Eine Stellungnahme aus der dafür zuständigen Abteilung in der Landesregierung ist negativ ausgefallen. Dadurch werde eine Umsetzung „blockiert“, wie Energiereferent, Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP), zuletzt kritisierte. „Alle anderen fachlichen Stellungnahmen sind positiv ausgefallen“, teilt sein Büro mit.

© Weichselbraun Wirtschafts- und Energiereferent Schuschnig

Nötig für neue Aufträge

Mahle hat laut Auskunft einer Unternehmenssprecherin mittlerweile zu einem Dialog mit allen Beteiligten geladen. Man sei überzeugt, noch eine Lösung zu finden. Zur langen Verfahrensdauer und den Bedenken aus der Umweltabteilung will man sich derzeit noch nicht äußern. Die Wichtigkeit des Projekts für die Zukunft des Unternehmens stehe aber außer Zweifel. „Die Umsetzung der PV-Anlage wäre gerade in der derzeit äußerst herausfordernden Wettbewerbssituation der Automobilindustrie ein wichtiges Signal und würde dazu beitragen, die Konkurrenzfähigkeit sowie die langfristige Absicherung des Standortes zu stärken“, teilt das Unternehmen mit. Für die Vergabe von Neuprojekten in der Automobilindustrie sei es darüber hinaus zwingend erforderlich, Nachweise für den Einsatz von erneuerbaren Energien vorzuweisen.

Die Umsetzung der PV-Anlage wäre gerade in der derzeit äußerst herausfordernden Wettbewerbssituation der Automobilindustrie ein wichtiges Signal und würde dazu beitragen, die Konkurrenzfähigkeit sowie die langfristige Absicherung des Standortes zu stärken. — Mahle

„Werden das intern besprechen“

Innerhalb der Koalition sprechen sich SPÖ und ÖVP für schnelle Verfahren und den Ausbau erneuerbarer Energien aus. Dass das Mahle-Projekt, wie von der ÖVP behauptet, von einer negativen Stellungnahme aus dem Bereich Naturschutz blockiert wird, stellt die SPÖ in Abrede. „Die Gemeinde hat die Planungsentscheidung eigenständig im Rahmen einer Abwägung aller ihr vorliegenden Unterlagen zu treffen. Laut unserer Information wurde von der Gemeinde noch kein Antrag auf Genehmigung der Umwidmung bei der zuständigen Abteilung 7 (Wirtschaftsstandort Anm.) eingebracht. Sobald das passiert, hat durch die Abteilung ohne unnötigen Aufschub ein Bescheid zu ergehen“, sagt Umweltreferentin, Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ), die auch Vorsitzende der Kärntner Naturschutzanwälte und Umweltbeiräte ist. Die Kritik ihres Regierungskollegen an ihrer Abteilung kommentiert sie nach außen nicht: „Wir werden das intern besprechen.“

© Traussnig Klima- und Naturschutzreferentin Lagger-Pöllinger

Wie berichtet verweist die Gemeinde Feistritz ob Bleiburg ebenfalls auf die negative Naturschutz-Stellungnahme. Dadurch seien einem die Hände gebunden. „Ich persönlich würde mich dem Projekt nie in den Weg stellen“, teilte SPÖ-Bürgermeister Hermann Srienz mit.