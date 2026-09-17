Neues Fahrzeug der Feuerwehr Unterburg wurde geweiht

Mit einem großen Fest hieß die FF Unterburg ihr neues Mannschaftstransportfahrzeug, kurz MTFA, in ihren Reihen willkommen.

Fast 100 Feuerwehrleute marschierten dieser Tage in Unterburg auf. Grund dafür war die feierliche Weihe des neuen Mannschaftsfahrzeugs der örtlichen Feuerwehr. Im Rahmen eines Festaktes wurde das Transportmittel von Bruder Alby gesegnet, darüber hinaus erhielten mehrere Feuerwehrkameraden verschiedene Auszeichnungen für ihre Leistungen. Besondere Freude bereiteten der FF Unterburg die Mitglieder der Partnerfeuerwehr Rimsingen, die extra zur Fahrzeugweihe angereist waren.

© FF Unterburg Das neue Fahrzeug wurde für seine feierliche Weihe aufgemascherlt

Nach dem offiziellen Teil begab man sich in den Feststadl, wo die Musikkapelle Pürgg und die Band KCR für musikalische Unterhaltung sorgten. Ein weiteres Highlight war die abendliche Verlosung, bei der viele Sachpreise auf die Gewinner warteten.