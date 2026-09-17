Turbulenzen um geplanten "Hamlet" in Bratislava

In der Slowakei gibt es erneut kulturpolitische Turbulenzen, in deren Mittelpunkt die Generaldirektorin des Slowakischen Nationaltheaters (SND) Zuzana Ťapáková steht. Diese soll die Vorbereitungen für eine für 14. November geplante "Hamlet"-Premiere des bekannten Regisseurs Dušan D. Pařízek unter fadenscheinigen Gründen gestoppt und die Unterschrift unter die Verträge verweigert haben. Vermutet wird ein Zusammenhang zwischen dem brisanten Konzept und den kommenden Wahlen.

© APA/GEORG HOCHMUTH Dusan David Parizek 2018 mit seinem Nestroy-Preis