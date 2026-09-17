Murtaler Hundeexperte veröffentlicht Fachbuch

Bernhard Hammer, Fohnsdorfer Jagdhundeführer aus Leidenschaft, hat ein Fachbuch zur Jagdhundeausbildung verfasst: eine Art Bedienungsanleitung für den Hundeführer.

Bernhard Hammer mit seinem Jagdhund, einer Magyar Vizsla-Dame, und dem Fachbuch

Der Fohnsdorfer Bernhard Hammer, Leiter einer Ausbildungsstätte für Jagdgebrauchshunde im Murtal, hat ein Fachbuch zur Hundeausbildung veröffentlicht. „Jagdhunde ausbilden. Vom Grundgehorsam bis zum Training für die Nachsuche“ ist im Leopold Stocker Verlag erschienen.

Auf 168 Seiten beschreibt Hammer den Ausbildungsweg vom Grundgehorsam bis zu speziellen Aufgaben bei der Nachsuche. Zahlreiche Farbfotos und Lernschemata sollen die einzelnen Ausbildungsschritte veranschaulichen. Grundlage für das Buch sind Hammers langjährige Erfahrungen in der praktischen Hundeausbildung.

Auch die renommierte Deutsche Jagdzeitung (DJZ) hat das Werk in ihrer Juli-Ausgabe 2026 besprochen. Rezensent Rolf Roosen hob dabei insbesondere die Übersichtlichkeit und die Konzentration auf die wesentlichen Ausbildungsinhalte hervor.

Hammer gibt sein Wissen neben der Tätigkeit als Autor weiterhin in der praktischen Ausbildung von Jagdgebrauchshunden weiter. Das Buch ist im Buchhandel und beim Verlag erhältlich.