Ein heißes Derby wartet auf Weiz und Gleisdorf

Weiz empfängt am Freitag (19 Uhr) vor heimischem Publikum Gleisdorf. Die Vorzeichen könnten unterschiedlicher kaum sein.

Es kommt nicht oft vor, dass binnen zehn Tagen gleich zweimal ein Derby ansteht. Nach dem 3:1-Sieg im Steirer-Cup vor etwas mehr als einer Woche empfängt Weiz heute (19 Uhr) Gleisdorf vor heimischem Publikum zum „Rückspiel“, die Rollen sind klar verteilt. Mit nur einer Niederlage am ersten Spieltag präsentiert sich Weiz in guter Form. „Wir haben eine große Vorfreude, es ist immer ein besonderes Duell. Wir sind zwar tabellarisch der Favorit, ich weiß aber um die Qualitäten von Gleisdorf Bescheid“, sagt Weiz-Trainer Maurice Amtmann. Den Sieg in der Vorwoche will er nicht zu hoch hängen: „Es sagt gar nichts über das heutige Derby aus. Wir müssen wieder schauen, dass wir unser Spiel auf den Platz bringen.“ Zum entscheidenden Faktor könnte das Publikum werden. „Es ist immer besonders, vor den eigenen Fans zu spielen. Wir freuen uns immer auf solche Spiele und hoffen, dass wir es mit einem Sieg krönen können“, erklärt Amtmann.

Ganz anders sieht die Situation bei Gleisdorf aus. Seit dem ersten Spieltag hat man keine Partie mehr gewonnen, dazu bereits einen Trainerwechsel hinter sich. Immerhin holte Neo-Coach Jürgen Hiden in der Vorwoche beim 1:1 gegen Allerheiligen seine ersten Punkte. Der sportliche Leiter, Stephan Metzner, bleibt gelassen: „Es ist noch eine lange Saison und wenn wir weiter hart arbeiten, werden die Punkte kommen.“ Für die Partie sieht er sein Team gewappnet: „Ein Bezirksderby ist immer etwas Besonderes. Es ist viel Knistern und Emotionen drinnen und wir brennen auf Revanche nach der Niederlage vergangene Woche.“ Mit dem Spiel ist die Hinrunde im Herbst abgeschlossen und der Kampf um die Top vier biegt in die heiße Phase ein.