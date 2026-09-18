Torjäger Anto Jelec kommt aus der Etappe

Im Spitzenspiel sind bei Deutschlandsberg viele Augen auf Zehner Anto Jelec gerichtet.

Das absolute Gipfeltreffen der Regionalliga Süd steigt heute (19 Uhr) in Deutschlandsberg, wo die zweitplatzierten Gastgeber Tabellenführer Kalsdorf empfangen. „Sie sind spielerisch eine sehr gute Mannschaft, haben viel Routine und hohe individuelle Klasse. Aber wir sind auch gut beieinander“, sagt DSC-Kicker Anto Jelec. Der 21-Jährige ist nicht unwesentlich am guten Start beteiligt. Fünf Mal traf Jelec in den bisherigen sechs Spielen und führt damit, gemeinsam mit Marvin Hernaus, die Torschützenliste an.

Bemerkenswert: Jelec erzielte zuvor in seiner gesamten Karriere drei Regionalliga-Treffer. Noch bemerkenswerter: Der Kroate agiert dabei gar nicht an vorderster Front. „Ich spiele jetzt als Zehner, davor war ich meistens im zentralen Mittelfeld ein bisschen weiter hinten“, sagt Jelec. „Ich bin dankbar für die Tore. Meine harte, tägliche Arbeit wird belohnt.“ Denn nur mit dem Mannschaftstraining ist das Regionalliga-Dasein nicht getan. „Privat gehe ich noch ins Fitnessstudio, nach dem Training gehört die Regeneration dazu und vor dem Training die Vorbereitung.“ Hört sich an wie im Profibereich. Und auch dieser ist für Jelec, der kürzlich eine Lehre im Finanzdienstleistungsbereich abgeschlossen hat, ein Thema. „Ich arbeite darauf hin, den Durchbruch nach oben zu schaffen“, sagt Jelec.

In seiner Jugend spielte Jelec sowohl für Sturm als auch für den GAK. Der Sprung in den Profibereich blieb ihm dort jedoch verwehrt. Womöglich ergibt sich für den Deutschlandsberger Senkrechtstarter, bei entsprechender Leistung, über den Umweg Regionalliga in Zukunft doch noch die Chance dazu.