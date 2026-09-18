Grund zur Freude für die Familie Früstük

Die Familie Früstük lacht mit St. Lorenzen von der Tabellenspitze der Oberliga Nord.

Nach fünf Runden lacht St. Lorenzen/Knittelfeld von der Tabellenspitze. Als Vorjahresneunter war man zuletzt noch ganz andere Tabellenregionen gewohnt. Cheftrainer Robert Früstük hat mit seiner Truppe über den Sommer an den richtigen Schrauben gedreht. Feste Bestandteile der Mannschaft sind auch Früstüks Söhne Moritz und Claudio. „Papa bringt extrem viel Erfahrung aus dem Profibereich mit und kann gut mit den Leuten“, sagt Claudio Früstük über seinen Trainer und Vater. „Als Vater ist er schon ein anderer Mensch, er kann das aber auch am Feld gut einschätzen“, sagt Sohnemann Claudio. Dennoch herrscht bei Familienzusammenkünften ein gemeinsames Gesprächsthema. „Am Wochenende wird großteils über Fußball geredet.“

Claudio Früstük ist seit 2022 für St. Lorenzen aktiv und eine wichtige Säule der Mannschaft im zentralen Mittelfeld. Am Samstag (16 Uhr) empfängt St. Lorenzen mit Krieglach den nächsten Prüfstein. „Ein unangenehmer Gegner, aber wir sind zuletzt auch aus einem Rückstand gegen Liezen zurückgekommen“, sagt Claudio Früstük. „Die Stimmung bei uns ist perfekt, im Training geht daher auch alles leichter.“ Dennoch warnt der routinierte Mittelfeldspieler vor einem Höhenflug. „Wir sind nicht der große Favorit in der Liga.“ Persönlich traut er seiner Mannschaft aber deutlich mehr zu als in der abgelaufenen Saison. „Ein Platz zwischen eins und fünf ist möglich“, sagt Claudio Früstük. Besonders hervorzuheben ist auch die Arbeit gegen den Ball. Erst vier Gegentreffer musste St. Lorenzen bislang hinnehmen. „Wir halten zusammen und jeder ist für jeden am Feld da. Wir haben aus dem Spiel heraus kein einziges Gegentor bekommen, alle vier Gegentore haben wir aus Standards erhalten“, sagt Früstük. Das ist möglicherweise die einzige Schwachstelle, die Krieglach im Vorfeld ausmachen konnte. Gegen die Mürztaler gilt es daher speziell bei ruhenden Bällen achtsam zu sein.