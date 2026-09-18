Die Flaute ging bei Lebring in Siegesserie über

Nach einer langen Durststrecke startete Pachern einen Erfolgslauf und feierte zuletzt drei Siege in Folge.

Mit drei Siegen in Folge zählt Pachern zweifelsfrei zu den Teams der Stunde in der Landesliga. Nach saisonübergreifend zwölf sieglosen Partien (davon elf Niederlagen) in Folge hat Pachern in den vergangenen Tagen für einen echten Befreiungsschlag gesorgt. Kevin Masser stand sowohl bei der Negativserie als auch beim zuletzt gestarteten Siegeslauf zumeist in der Startelf. „Seit dem Wiederaufstieg haben wir noch nie drei Mal hintereinander gewonnen. Das ist sehr positiv, wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert und sind jetzt in der Liga angekommen“, sagt Masser, der von seinen Kollegen „Messi“ gerufen wird. Ein mentales Problem ortet er aufgrund der langen sieglosen Serie in der Mannschaft nicht. „Die Psyche kann nicht mitspielen, weil wir 75 Prozent des Kaders über den Sommer eh gewechselt haben.“

Am Transfermarkt wurden neben vielen jungen Spielern auch ein paar arrivierte Kräfte dazugeholt. „Pascal Zisser und Raphael Glanznig sind sicher die Säulen in der Mannschaft“, sagt Masser, der mit 30 Jahren als Schaltzentrale im Mittelfeld auch zu den Führungskräften zählt. „Ich bin jetzt der Zweitälteste“, sagt er. „Wir haben viele junge Spieler, die im Training mehr wollen und daher ist die Qualität im Training hoch. So wie man trainiert, spielt man auch.“ Das nächste Kräftemessen in der Landesliga steigt heute (19 Uhr) gegen Aufsteiger Kindberg. „Die Mannschaft kennt keiner“, sagt Masser zu fehlenden Erfahrungswerten in direkten Duellen gegen Kindberg und warnt vor der Tabellensituation: „Unsere ersten drei Ergebnisse waren auch nicht weltbewegend.“ Das bisher letzte Duell der beiden Vereine gab es vor 13 Jahren. Damals gewann Pachern mit 2:1.