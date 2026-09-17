Medizinischer Notfall: Autolenker prallte in Fladnitz gegen Steinmauer

Verkehrsunfall Mittwochfrüh in Fladnitz an der Teichalm: 42-Jähriger verlor Kontrolle über seinen Pkw. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Verkehrsunfall Mittwochfrüh in Fladnitz an der Teichalm: Ein Fahrzeuglenker fuhr auf der L320 von Fladnitzberg Richtung Passail. Er war auf dem Weg in die Arbeit. Im Kreuzungsbereich mit der L352 verlor er laut Polizei die Kontrolle über seinen Pkw. Der 42-Jährige hielt nicht an, sondern fuhr gerade über die Kreuzung und prallte gegen eine Steinmauer. Er hatte einen medizinischen Notfall erlitten.

Ersthelfer zogen den Mann aus dem beschädigten Fahrzeug. Die Einsatzkräfte wurden alarmiert, Notarzt, Polizei, Rotes Kreuz und Mitglieder der Feuerwehren Fladnitz und Tulwitz rückten aus.

Der Mann aus dem Bezirk Weiz wurde erstversorgt. Er wurde dann mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Graz gebracht.