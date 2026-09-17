Kettensägen-Schnitzkünstler spenden an die Kinderfreunde Voitsberg

Bei der Versteigerung im Rahmen des Kettensägen-Schnitzertreffens kamen 625 Euro zusammen. Den Erlös übergaben die Veranstalter nun an die Kinderfreunde Voitsberg.

Beim diesjährigen Kettensägen-Schnitzertreffen schufen 22 Künstlerinnen und Künstler aus sechs Nationen eindrucksvolle Holzskulpturen auf der Burg Obervoitsberg. Die bei den Speed-Carving-Durchgängen entstandenen Exponate wurden an die Besucher versteigert. Den dabei erzielten Erlös in Höhe von 625 Euro übergaben die Veranstalter nun an die Kinderfreunde Voitsberg.

Bürgermeister Bernd Osprian und Schnitzkünstler Günther Friedrich überreichten die Spende an Brigitte Holzer, die Vorsitzende der Kinderfreunde Voitsberg. Die Ortsgruppe engagiert sich seit vielen Jahren mit Freizeit- und Ferienangeboten für Kinder und Familien in der Region. Ein besonderes Beispiel dafür ist das Feriencamp im Hans-Blümel-Heim auf der Pack, das jungen Menschen unvergessliche Gemeinschaftserlebnisse ermöglicht.

1 / 2 Impressionen von der Spendenübergabe © J. Reicher | Stadtgemeinde Voitsberg

Skulpturen sind im Stadtzentrum ausgestellt

„Mit der Versteigerung der einzigartigen Holzskulpturen konnten nicht nur Kunstwerke geschaffen, sondern auch Mittel für einen guten Zweck gesammelt werden. Es freut uns besonders, dass wir damit die wertvolle Arbeit der Kinderfreunde Voitsberg unterstützen können“, betont Osprian.

Auch über die Veranstaltung hinaus bleiben der Stadtgemeinde einige der Kunstwerke erhalten. Am Michaeliplatz sind derzeit mehrere Skulpturen aus der Sagenwelt und dem Harry-Potter-Universum ausgestellt.

Fotoserie vom Schnitzertreffen im August: