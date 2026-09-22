„Wednesday Night Spirit“ kehrt in die Kirche Kammern zurück

Die Kirche Kammern im Liesingtal lädt am 30. September zu einer interaktiven Abendpredigt mit moderner Atmosphäre. Man setzt auf Gemeinschaft – auch mit einem Essen danach.

Am Mittwoch, dem 30. September, lädt die Kirche Kammern im Liesingtal zu einer besonderen Abendpredigt. „Die Predigt wird interaktiver sein. Ich versuche mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Zum Beispiel, indem ich aktiv Fragen stelle“, sagt Pater Petrus, der die Messe leiten wird. Dieses Gemeinschaftsgefühl soll auch in der Kirche zu spüren sein. Deshalb sitzen die Messeteilnehmerinnen und -teilnehmer nicht, wie altbekannt, auf den Bänken, sondern im Sesselkreis im Altarraum.

Auch die Musik soll eine andere Atmosphäre schaffen. Mit Liedern der Gemeinschaft Emmanuel sollen etwas modernere Klänge die Kirche erfüllen. „Die Musik ist live, nix aus der Büchse“, sagt Pater Petrus. Auch nach der Messe geht es um das Miteinander. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet eine „Agape“, eine christliche Tradition aus der Antike, bei der gemeinsam Wein getrunken und Brot gegessen wird. „Es geht darum, dass es nach der Messe nicht direkt vorbei ist und jeder heim rennt, sondern dass man die Gemeinschaft noch ein bisschen erleben kann“, sagt Valerie Böckel aus der christlichen Gemeinde Kammern.

Verschiedene Zielgruppen ansprechen

Valerie Böckel hatte auch die Idee, die Tradition der Abendmessen nach sechsjähriger Pause wieder aufleben zu lassen. „Ich finde die Kirche muss verschiedene Zielgruppen ansprechen. Die Sonntagsmesse ist vielleicht nicht für jeden etwas“, erklärt sie. Böckel findet es wichtig, das Programm der Kirche zu erweitern, um mehr Personen zum Glauben und in die Gemeinschaft zu bringen. Vorbild sei dabei die Kirche im Kino in Graz, eine Veranstaltung, bei der eine Messe in einem Kinosaal abgehalten wird.

Wenn es genug Andrang gibt, kann sich Pater Petrus auch Gastprediger oder andere Musikerinnen und Musiker vorstellen. Ein konkretes Ziel gäbe es bei den Messen jedoch nicht: „Wir wollen mal schauen, wie es beim ersten Mal läuft.“