Toni Faber darf nicht im ORF tanzen, Orchester wird eingespart

ORF-Sparkurs trifft das Orchester bei „Dancing Stars“: 2027 kommt die Musik vom Band. Wunsch-Promitänzer wäre Dompfarrer Toni Faber gewesen. Doch die Erzdiözese sagte Nein!

Los gehen soll die 17. Staffel im ORF im März 2027. Derzeit ist man auf dem Küniglberg mit dem Zusammenstellen des Promi-Ensembles beschäftigt. Ein Auge hatte man auf Dompfarrer Toni Faber geworfen, der sich dem Vernehmen nach auch gerne im Scheinwerferlicht gesehen hätte, aber von der Erzdiözese Wien kam ein Veto. Das für ihn klar gilt, da Faber ja erst im Spätsommer 2027 in den Ruhestand tritt.

Der ORF-Sparkurs macht sich beim Orchester bemerkbar, doch überraschend kommt die Entscheidung nicht: Schon bei der 16. Staffel von „Dancing Stars“ im Frühjahr 2025 wurden fünf von zehn Shows ohne Live-Orchester bestritten. Die heurige Pause durch den Eurovision Song Contest in Wien wurde für eine Evaluierung des Tanzformats genutzt: „Die Entscheidung wurde von der Programmdirektion gemeinsam mit der neuen Geschäftsführung getroffen, und die massiven Einsparungen in der Unterhaltungsabteilung, die ja längst kein Geheimnis mehr sind, fordern viele Opfer“, heißt es in einem Brief an die Musiker sowie Sängerinnen und Sänger wie Monika Ballwein, Drew Sarich und Andie Gabauer. Über die dadurch eingesparte Summe hält sich der ORF bedeckt, die Live-Musik war laut Insider aber kein kleiner Brocken im Budget. Der Ballsaal selbst soll dafür leicht umgestalte – also „aufgefrischt“ – werden.

Für den Lizenzgeber BBC, wo das Original „Strictly Come Dancing“ 2004 entwickelt wurde, ist das kein Problem: Im Laufe der Jahre haben die Produktionspartner in etlichen Ländern aufgehört, mit Live-Musik am Rande des Tanzparketts zu arbeiten. Auch RTL lässt für „Let‘s Dance“ die Songs im Studio produzieren.

© ORF/Leitner Nach 16 Staffeln ist das „Dancing Stars“-Live-Orchester Geschichte

Obwohl heimische Boulevardmedien dieser Tage die Rückkehr von „Dancing Stars“ 2027 als „ORF-Hammer“ und „Sensation“ vermeldeten, war die Show stets im Leistungsplan für das kommende Jahr vorgesehen. Hat sie doch tolle Quoten und konnte sich seit 2020 unter dem neuen Sendungsverantwortlichen auch beim jungen Publikum steigern – nämlich um vier Prozent bei den Marktanteilen in der Zielgruppe der 12- bis 29-Jährigen. Beim Finale 2025, das Aaron Karl für sich entscheiden konnte, wurden im Schnitt mehr als 830.000 Zuschauer angelockt. Insgesamt erzielte die 16. Staffel mit durchschnittlich 30 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 12- bis 29-Jährigen sogar den besten Wert seit 2008. Insgesamt sahen 4,2 Millionen Menschen in Österreich zumindest einen Teil der 16. Staffel in ORF 1. „‚Dancing Stars‘ ist und bleibt ein Fest der Lebensfreude“, frohlockte damals Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz.

Während der Promi-Cast also erst im Entstehen ist, sind die Gastgeber 2027 fix: Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll werden das Publikum einmal mehr aus dem Ballroom begrüßen.