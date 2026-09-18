Vizebürgermeister forderte per Anwalt Geld für Überstunden ein

1064 Überstunden wurden Patrick Jonke im Vorjahr ausbezahlt. Zuvor musste der Klagenfurter Vizebürgermeister allerdings per Anwalt die Überweisung einfordern.

Fahrgeschäfte, Kinderschminken, Zaubershows und Bieranstich: Auf dem Klagenfurter Messegelände gastiert derzeit wieder der Gaudepark. Nicht nur die Marktfahrer gehen hier ihrer Arbeit nach, sondern auch Mitarbeiter aus den politischen Büros der Landeshauptstadt. Sie unterstützen Mandatare bei solchen und anderen Außenterminen organisatorisch, inhaltlich oder medial – und sammeln dabei mitunter Überstunden.

Diese trugen dazu bei, dass Patrick Jonke als Büroleiter von Bürgermeister Christian Scheider (zunächst Team Kärnten, heute FSP) zwischen März 2021 und seinem Amtsantritt als Vizebürgermeister im April 2025 ein erhebliches Zeitguthaben anhäufte. Insgesamt wurden ihm 1755 Überstunden ausbezahlt, 1064 davon im November des Vorjahres. Der Magistrat überwies dafür 38.669 Euro brutto.

Anwalt forderte Auszahlung ein

In seiner neuen Funktion hat Jonke nun selbst Mitarbeiter. Und wieder sind horrende Zeitguthaben ein Thema. Wie „Der Standard“ unlängst berichtete, sitzt eine Person aus dem Büro des Vizebürgermeisters auf mehr als 1800 Überstunden. Diese seien bei Tätigkeiten im politischen Bereich angefallen, womit wohl auch Terminbegleitung von Politikern gemeint sei. Nun fordert die Bürokraft per Anwaltsschreiben die gänzliche oder zumindest teilweise Auszahlung ihres Guthabens.

Was bisher nicht bekannt war: Auch die Auszahlung von Jonkes Überstunden verlief nicht geräuschlos. Wie Recherchen der Kleinen Zeitung ergaben, schaltete er ebenfalls einen Rechtsanwalt ein. Dieser forderte die Magistratsdirektion Mitte August des Vorjahres dazu auf, Jonkes Überstunden auszuzahlen und setzte eine rund einwöchige Frist.

„Staatsanwaltschaftlichen Überprüfung“

Jonke bestätigt die Intervention. „Rund vier Monate nach Ende meines Dienstverhältnisses richtete meine Rechtsvertretung eine Erinnerungsmail an die Magistratsdirektion“, sagt er. Eine Klage habe es nicht gegeben, ebenso wenig eine Beanstandung seiner Abrechnung oder eine festgestellte Unregelmäßigkeit. Nach dem Anwaltsschreiben musste Jonke allerdings noch mehr als drei Monate auf sein Geld warten. Warum er nach Ablauf der gesetzten Frist nicht geklagt hat, beantwortet er nicht.

Die Verwaltung begründet die Verzögerung mit einer „staatsanwaltschaftlichen Überprüfung“. Man habe diese abwarten wollen, um sicherzustellen, dass die Auszahlung ordnungsgemäß und rechtmäßig erfolgen könne. Allerdings waren die Ermittlungen gegen Jonke bereits im Juli 2025 abgeschlossen. Die Frage, warum die Auszahlung nicht unmittelbar im Anschluss erfolgte, blieb unbeantwortet.