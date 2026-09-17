Lahav Shani gibt Einstand bei Münchner Philharmonikern

Das jahrelange Warten hat ein Ende: Am Donnerstagabend starten die Münchner Philharmoniker mit ihrem neuen Chefdirigenten Lahav Shani in ihre erste gemeinsame Konzertsaison. Zur Feier von Shanis offiziellem Einstand gibt es gleich einen Stargast: Die Pianistin Martha Argerich wird in der Isarphilharmonie erwartet mit Maurice Ravels Klavierkonzert in G-Dur. Danach folgen unter anderem die "Chichester Psalms" von Leonard Bernstein.

© APA/dpa Lahav Shani, neuer Chefdirigent der Münchner Philharmoniker