Deutsche Industrie freut sich über volle Auftragsbücher

Auftragsstand ist so hoch wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. Das deutsche Fiskalpaket wirkt.

Der Auftragsbestand der deutschen Industrie hat ein neues Allzeithoch erreicht. Der Bestand an offenen Bestellungen wuchs im Juli inflationsbereinigt um 1,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mitteilte. Die Auftragsbücher sind demnach aktuell so prall gefüllt wie noch nie seit Beginn dieser Statistik im Jahr 2015. Verglichen mit dem Vorjahresmonat legte der Bestand um 10,9 Prozent zu.

Das neue Allzeithoch ist laut Destatis überwiegend auf den hohen Auftragsbestand im Bereich „Sonstiger Fahrzeugbau“ zurückzuführen. Dazu gehören Flugzeuge, Schiffe, Züge und auch Militärfahrzeuge. Im „Sonstigen Fahrzeugbau“ waren zuletzt viele neue Bestellungen eingegangen. Ohne die Berücksichtigung des Sonstigen Fahrzeugbaus lag der Auftragsbestand deutlich unterhalb seines Höchststandes.

Fiskalpaket wirkt

„Wegen des Fiskalpakets strahlt die Sonne bei der Auftragslage“, sagte der Chefvolkswirt der Bank Bethmann HAL, Alexander Krüger, mit Verweis auf die staatlichen Investitionen in Infrastruktur und Sicherheit. Viel werde hier davon abhängen, ob Unternehmen Kapazitäten jetzt auch stärker auslasteten: „Die Rüstungsindustrie könnte den Anstoß für mehr Produktion auch in anderen Bereichen geben“, meint der Experte.

Im Juli stieg die Reichweite des Auftragsbestands erstmals seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2015 auf 9,0 Monate, wie Destatis mitteilte. Im Juni lag dieser Wert noch bei 8,9 Monaten. Die Reichweite gibt an, wie viele Monate die Betriebe bei gleichbleibendem Umsatz ohne Neugeschäft theoretisch produzieren müssten, um vorhandene Bestellungen abzuarbeiten.