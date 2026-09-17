Marina Berlusconi: Vor ihr fürchtet sich sogar Giorgia Meloni

Sie bleibt im Schatten, steuert aber den politischen Kurs: Marina Berlusconi, älteste Tochter des verstorbenen Tycoon-Premiers Silvio Berlusconis, gehört zu den mächtigsten Frauen Italiens. Derzeit reißt sie die Kontrolle der zentristischen Partei Forza Italia an sich. Auch mit der Performance Giorgia Melonis ist sie nicht glücklich. Und wird zur Gefahr für die Premierministerin vor den Wahlen 2027.

Neben ihr wirkt sogar Italiens resolute Regierungschefin Giorgia Meloni schüchtern: Marina Berlusconi, älteste Tochter des verstorbenen Tycoons und Ex-Premiers Silvio Berlusconi, ist eine der mächtigsten grauen Eminenzen des Landes. Die 60-Jährige beobachtet Meloni genau. Wenn ihr etwas gegen den Strich geht, setzt sie alle Hebel in Bewegung, damit der Kurs wieder stimmt.

Spielraum hat die Chefin und Erbin des Mega-Berlusconi-Imperiums genug: Marina Berlusconi gehört zu den zehn vermögendsten Frauen Italiens, in den Hitlisten der US-Magazine „Forbes“ und „Fortune“ rangiert sie regelmäßig unter den mächtigsten Frauen der Welt. Sie besitzt Medien, Verlage. Und kontrolliert die zentristische Partei Forza Italia, die in Melonis rechtsnationaler Regierungskoalition eine Schlüsselrolle spielt.

Vater Silvio vertraute Marina blind

Dabei agiert Marina ganz anders als ihr Vater Silvio Berlusconi, dem Meloni 2008 bis 2011 als Ministerin für Jugend diente. Die Topmanagerin hält sich gerne im Hintergrund, mag das Rampenlicht genauso wenig wie pfeffrige Provokationen, eine Spezialität ihres Papas. Sie gilt als hochkompetent, ist ein Workaholic. Für ihre Genauigkeit, Intelligenz und Disziplin schätzte sie ihr Vater, der ihr blind vertraute. Sie war erst 22 Jahre alt, als Berlusconi sie zur Chefin der Kaufhauskette Standa machte.

Marina habe die Schlagfertigkeit vom Papa und die Zurückhaltung von der Mama, Berlusconis erster Ehefrau Carla Dall‘ Oglio, sagen jene, die sie kennen. Medien meidet sie wie die Pest, sogar jene ihres eigenen Imperiums. Anders als der Vater verteidigt Marina ihr Privatleben mit Zähnen und Klauen. Über ihre Ehe mit dem einstigen Primoballerino der Scala, Maurizio Vanadia und deren beiden Söhne weiß man so gut wie nichts.

Seit dem Tode Silvio Berlusconis ist die Tochter politisch hochaktiv

Immer wieder kursieren Gerüchte, Marina Berlusconi wolle das ganze Erbe des Vaters antreten und in die Politik gehen. Das dementiert sie vehement. Sie bleibe lieber in der Privatwirtschaft. Dabei ist sie seit dem Tod des Vaters 2023 politisch hochaktiv. Oder besser: Sie zieht im Hintergrund die Fäden.

Marina sieht sich als legitime Erbin der Partei, die ihr Vater gegründet und bis zu seinem Tod als sein „Besitz“ betrachtet hatte. Der Tycoon war Forza-Italia-Präsident auf Lebenszeit, sein Imperium finanzierte die Partei (die mehrmals Namen änderte). Nach seinem Tod wagte Parteichef Antonio Tajani einen Emanzipationsversuch: Als gewählter Generalsekretär reformierte der derzeitige Außenminister Statut und Struktur –, und versuchte damit, die Berlusconis etwas zurückzudrängen.

Die Erbin zitierte Parteichef Tajani in ihre Villa und sagte in letzter Minute ab

Er hatte nicht die Rechnung mit Marina gemacht. Erst subtil und dann immer brachialer machte sie deutlich, wer den Kurs bestimmt – denn schließlich zahlt ihre Firma die Rechnungen der Partei. Die Stimmung war angespannt, meist zitierte die Erbin den Politiker in ihre Villa. Manchmal sagte sie in der letzten Minute ab, ihr Terminkalender sei voll. Damit zeigte sie, wer das Sagen hat. In der Öffentlichkeit versicherten die beiden freilich, es herrsche harmonische Eintracht.

Die Krise eskalierte, nachdem im April ein Referendum über die von ihr gewollte Justizreform gescheitert war. Die Verfassungsänderungen, die auch Karrieren von Richtern und Staatsanwälten hätten neu regeln sollen, waren ein Herzprojekt von Vater Silvio gewesen. Der hatte einen Kleinkrieg gegen Italiens Richter und Staatsanwälte gekämpft, die ihn wegen Steuerhinterziehung und Betrug anklagten. „Rote Roben“ nannte er sie.

Berlusconi machte Meloni und Tajani für das Scheitern der Justizreform verantwortlich

Marina schäumte, als beim Votum das „Nein“ siegte. Sie machte Meloni und Tajani persönlich verantwortlich. Und griff ein. Sie zwang Tajani, die Fraktionsvorsitzenden im Parlament auszutauschen, für den Senatsjob wählte sie Stefania Craxi. Deren Vater, der mehrmalige Premier Bettino Craxi, war ein enger Freund Silvio Berlusconis gewesen. Der Sozialistenchef war in den 1990ern wegen Korruption und anderer Delikte verurteilt worden und starb im Exil, in Tunesien.

Seit dieser öffentlichen Intervention ist die Parteispaltung für alle sichtbar: Tajani ist nur noch das Gesicht nach außen, die Entscheidungen in der Partei trifft die Familie. Dieser interne Machtkampf färbt auf Meloni ab. Zwar versichert Marina Berlusconi, dass sie die Premierministerin schätze. Aber in Wahrheit mochten sich die beiden nie so richtig. Meloni hatte Berlusconi schnell den Rücken gekehrt, der die junge Ministerin „sein kleines Mädchen“ nannte. Sie gründete ihre eigene Partei und wollte nichts wissen von einer Koalition mit dem einstigen Chef.

Marina ist eine überzeugte Liberale

Nach Berlusconis Tod näherten sich die Frauen etwas an, telefonierten. Der Ton dürfte oft kühl gewesen sein. Es ist bekannt, dass Marina Berlusconi die Nase rümpft ob Melonis Rechtsaußen-Ausrichtung, ihrer ultrakonservativen Sozial- und protektionistischen Wirtschaftspolitik. Die Erbin bezeichnet sich als überzeugte Liberale.

Den praktizierenden Katholiken Tajani drängt sie, für ein laizistisches Sterbehilfe-Gesetz zu kämpfen, trotz Widerstands Melonis. Doch Marina will das Forza-Italia-Profil schärfen, um vor den Parlamentswahlen 2027 Wähler aus der Mitte zurückzugewinnen, die die Partei an Meloni verloren hat. Dieser Konkurrenzkampf ist eine zusätzliche Last für die Premierministerin, die sich bisher auf die Loyalität ihres kleinen Koalitionspartners verlassen konnte. Tajani half, Meloni in der EU salonfähig zu machen, vermittelte wichtige Kontakte zur Europäischen Volkspartei.

Meloni hat ohnehin alle Hände voll zu tun mit dem Gegenwind aus dem rechtsradikalen Eck, da die neue Partei des Ex-Generals Roberto Vannacci immer populärer wird.

Eine miserable Nachricht wäre für sie, wenn Marina Berlusconi doch noch in den politischen Ring steigen würde.