Schwer alkoholisierte Kärntnerin wurde in Auto eingeklemmt

Großer Feuerwehreinsatz in Eisenkappel. Eine 62-jährige Alkolenkerin blieb mit ihrem Pkw am Dach liegen und konnte sich nicht selbst aus dem Auto befreien.

Der Unfall auf der Trögerner Straße ereignete sich am Mittwoch gegen 20.30 Uhr

Eine 62-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt lenkte am Mittwochabend ihren Pkw auf der Trögerner Straße in der Gemeinde Eisenkappel-Vellach. Dabei verursachte sie einen Verkehrsunfall, wobei sich ihr Pkw überschlug und am Dach liegend auf der Fahrbahn zum Stillstand kam. Die 62-jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und konnte sich nicht selbst befreien.

Sie wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen und nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarzthubschrauber RK1 ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Ein Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Die Lenkberechtigung wurde der Frau abgenommen.

Großer Feuerwehreinsatz

Im Einsatz standen die Feuerwehren Bad Eisenkappel, Rechberg, Miklauzhof und Gallizien mit rund 70 Einsatzkräften.