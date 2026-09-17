USA verweigern Palästinenserpräsident Visum für UN-Treffen - Medien

Die US-Regierung hat Palästinenserpräsident Mahmud Abbas kurz vor der UN-Vollversammlung in New York erneut eine Einreisegenehmigung verweigert. Das berichtete unter anderem die "Times of Israel" unter Berufung auf US- und palästinensische Beamte. Dem US-Außenministerium zufolge verlängerten die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen die Erteilung von Visa an Repräsentanten der Palästinensischen Autonomiebehörde sowie an Mitglieder der Palästinensischen Befreiungsorganisation.

© APA/dpa Palästinenserpräsident Abbas erhält kein US-Visum