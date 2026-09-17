Trump stellt baldiges Ende des Iran-Krieges in Aussicht

US-Präsident Donald Trump hat die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges gegen den Iran geäußert. "Hoffentlich nähern wir uns dem Ende des Krieges", sagte Trump am Mittwoch gegenüber Journalisten. Der Iran wolle eine Vereinbarung treffen. Einem Bericht der Nachrichten-Website Axios zufolge will sich Trump am Dienstag am Rande der UN-Generalversammlung mit den Staats- und Regierungschefs der Golfstaaten treffen.

© APA/AFP Trump strebt ein Ende des Krieges in Nahost an