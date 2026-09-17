Seltenes Gerinnsel bei Kind durch Tiroler Forscher geklärt

Tiroler Mediziner haben bei einem Kind nach einer Adenovirus-Infektion eine seltene, daraus resultierende Blutgerinnungsstörung erkannt und gemeinsam mit Forschenden im deutschen Greifswald untersucht. In Innsbruck sei die ursprüngliche Diagnose widerlegt und dann der tatsächliche Ernst der Lage festgestellt worden, erklärte Thomas Müller von der Med Uni Innsbruck im APA-Gespräch. Der Bub ist wohlauf und sein Fall sollte bei medizinischen Verfahren beachtet werden.

© APA/THEMENBILD Der Bub wurde in der Innsbrucker Klinik behandelt