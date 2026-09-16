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Selenskyj erwartet neue Rüstungshilfen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet neue westliche Unterstützungspakete, darunter vor allem Mittel zur Flugabwehr. "Wir bereiten neue Treffen mit unseren Partnern in den USA vor", sagte der Staatschef in einer Videobotschaft. Bei den Beratungen werde es um Schritte hin zu einem Frieden mit Kriegsgegner Russland, die Probleme der ukrainischen Energiewirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Waffen gehen.

Ukraine's President Volodymyr Zelensky listens during a joint press conference with Serbia's President following their meeting at the Palace of Serbia, in Belgrade on August 8, 2026. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)
© APA/AFP
Ukraine's President Volodymyr Zelensky listens during a joint press conference with Serbia's President following their meeting at the Palace of Serbia, in Belgrade on August 8, 2026. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)
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Es seien auch Gespräche über das in Entwicklung befindliche System zur Abwehr ballistischer Raketen Freyja geplant. Kommende Woche wird in New York eine Rede Selenskyjs bei der jährlichen Generaldebatte der Vereinten Nationen erwartet.

Der Ukrainer hatte am Dienstag bereits angekündigt, dass er in den USA Frankreichs Präsident Emmanuel Macron treffen werde. Selenskyj drängt auch auf Gespräche mit US-Präsident Donald Trump in New York. Dabei soll es auch um eine mögliche Teilwaffenruhe für Angriffe auf Energieanlagen und zur See gehen.