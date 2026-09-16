Russen stimmen bis Sonntag über neues Parlament ab

In Russland beginnen am Freitag (ab 8.00 Uhr Ortszeit, Donnerstagabend 22.00 Uhr MESZ) die ersten Parlamentswahlen seit Beginn der großangelegten Offensive in der Ukraine vor mehr als viereinhalb Jahren. Bei der bis Sonntag stattfindenden Abstimmung über die 450 Sitze in der Staatsduma ist ein Sieg der Partei Geeintes Russland von Präsident Wladimir Putin sicher. Weiter zugelassen sind nur andere kremltreue Parteien. Zeitgleich finden Regional- und Kommunalwahlen statt.

© APA/AFP A man walks past a digital screen on the building of the United Russia party's headquarters calling people to vote for the party's candidates in the upcoming election for Russia's lower house of parliament, the State Duma, in Moscow on September 15, 2026. The 2026 parliamentary election will be held over a three-day period from September 18 to 20. (Photo by Igor IVANKO / AFP)

vor 53 Minuten 16. September 2026 um 19:34 Moskau Außenpolitik