Russen stimmen bis Sonntag über neues Parlament ab
In Russland beginnen am Freitag (ab 8.00 Uhr Ortszeit, Donnerstagabend 22.00 Uhr MESZ) die ersten Parlamentswahlen seit Beginn der großangelegten Offensive in der Ukraine vor mehr als viereinhalb Jahren. Bei der bis Sonntag stattfindenden Abstimmung über die 450 Sitze in der Staatsduma ist ein Sieg der Partei Geeintes Russland von Präsident Wladimir Putin sicher. Weiter zugelassen sind nur andere kremltreue Parteien. Zeitgleich finden Regional- und Kommunalwahlen statt.
Die Anti-Kriegspartei Jabloko wurde erst im vergangenen Monat von der Wahl ausgeschlossen. Der Kreml sieht das Ergebnis als Stimmungsbarometer, denn der Ukraine-Konflikt hat zunehmend Auswirkungen auf die russische Zivilbevölkerung. Der Urnengang findet auch in den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine statt.