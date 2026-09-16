In einem Show-Event von Red Bull setzte sich Formel-1-Superstar Max Verstappen gegen 100 Gegner im Go-Kart durch und feierte den Sieg.

In Silverstone ging am Mittwochabend ein fulminantes Rennen über die Bühne. Red Bull ließ Max Verstappen auf einem eigenen Kurs gegen 100 Gegner im Go-Kart antreten. Die Konkurrenz des Niederländers bestand unter anderem aus bekannten Persönlichkeiten, Medienvertretern und Fans.

Das Rennen ging über 30 Runden und Verstappen blies sofort zum Angriff. Wer vom vierfachen Formel-1-Champion überholt wurde, schied aus. In der ersten Hälfte durften die Gegner einmalig eine Abkürzung nutzen, Verstappen konnte dies erst ab der Rennhälfte machen.

Darauf war der 28-Jährige aber nicht angewiesen. In der ersten Runde machte er 64 (!) Plätze gut, bereits in Runde 15 war das Rennen dann auch mit dem letzten Überholmanöver vorbei. „Ich denke das war mein bisher größter Sieg“, lachte Verstappen am Funk. Es sei „sehr chaotisch“ gewesen, „aber sehr lustig“.