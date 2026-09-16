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Rauschiger Kärntner bei Unfall mit E-Bike schwer verletzt

44-Jähriger krachte am Mittwochnachmittag in Wolfsberg gegen einen Fahrradständer. Lavanttaler musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Seine Alkoholisierung und ein Fahrradständer wurden einem Lavanttaler zum Verhängnis (Symbolfoto)
© IMAGO/Thorsten Wagner
Seine Alkoholisierung und ein Fahrradständer wurden einem Lavanttaler zum Verhängnis (Symbolfoto)
Wolfsberg (Gemeinde)Rettungseinsatz

Dieser Lavanttaler hatte offensichtlich zu viel getankt: Ein Mann (44) aus dem Bezirk Wolfsberg stieß am Mittwochnachmittag mit seinem E-Bike im Stadtgebiet von Wolfsberg gegen einen Fahrradständer. Der 44-Jährige kam dadurch zu Sturz. Der Mann erlitt eine schwere Verletzung und musste von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht werden. Ein Alkotest verlief positiv.