Lavanttaler Beschäftigungsinitiative bekommt eine Geschäftsführerin

Bei der Jubiläumsfeier vom „Haus der Region“ verkündete Roland Bachmann seine anstehende Pensionierung, ab 2027 folgt ihm Elisabeth Hübler als Geschäftsführerin.

Bei der Jubiläumsfeier anlässlich des zehnjährigen Bestehens vom „Haus der Region“ in Wolfsberg wurde die Erfolgsgeschichte präsentiert: 1800 verschiedene Produkte von regionalen Herstellern sind im Bamberghaus erhältlich, wobei das „Haus der Region“ als Verkaufsplattform seinen Partnerbetrieben seither gut 1,8 Millionen Euro eingebracht hat.

„Zu einem Bestseller haben sich die individuell zusammengestellten Geschenkekisterln entwickelt. Je nach Wunsch stellen wir das Sortiment zusammen – für private Anlässe oder als Firmenpräsent“, so Barbara Scheiber, die das „Haus der Region“ leitet. Entstanden ist dieses als Projekt der Lavanttaler Beschäftigungsinitiative (LBI), die seit 2012 im Auftrag von AMS und Land Kärnten arbeitet.

„Mit dem ,Haus der Region‘ zeigen wir, wie wirtschaftliche Entwicklung mit regionaler Wertschöpfung und gleichzeitigem sozialen Engagement gehen kann. Wir bieten 125 Partnerbetrieben ein ansprechendes Ambiente für die Präsentation und den Verkauf ihrer Produkte. Gleichzeitig schaffen wir Arbeitsplätze für Menschen, die so wieder ins Berufsleben einsteigen können“, so LBI-Geschäftsführer Roland Bachmann. Seit 2016 waren knapp 90 Personen befristet über das Projekt angestellt, insbesondere Frauen und Wiedereinsteigerinnen.

Die Jubiläumsfeier nutzte der Geschäftsführer für eine Ankündigung: „Mit Jahresende werde ich in den hoffentlich wohlverdienten Ruhestand treten. Ich freue mich, mit Elisabeth Hübler eine würdige Nachfolgerin aus dem eigenen Bereich präsentieren zu können“, sagte Bachmann, der – wie auch Hübler – zu den Gründungsmitgliedern der Beschäftigungsinitiative gehört. „Ich freue mich auf diese neue berufliche Herausforderung als Geschäftsführerin ab 2027 und darauf, mit einem tollen Team weiterarbeiten zu können“, sagte Hübler, die bereits 82 Wiedereinsteigerinnen begleitet hat.