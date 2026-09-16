Italien schafft Kfz-Steuer für Kleinwagen und Motorräder ab

Die Befreiung soll ausschließlich für das Jahr 2027 gelten und wird rund 14,5 Millionen Fahrzeuge betreffen. Pro Person ist aber nur ein Fahrzeug begünstigt.

Für Millionen Autofahrer und Motorradbesitzer in Italien soll die jährliche Kfz-Steuer im kommenden Jahr wegfallen. Die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat am Mittwoch eine entsprechende Regelung für Pkw mit einer Leistung von bis zu 80 Kilowatt sowie für Motorräder aller Hubraumklassen beschlossen. Nach Angaben der Regierung soll die Regelung rund 14,5 Millionen Fahrzeuge betreffen. Die Befreiung gilt ausschließlich für das Jahr 2027.

Pro Person ist demnach nur ein Fahrzeug begünstigt. Besitzt jemand mehrere Autos, soll die Steuerbefreiung für das Fahrzeug mit der geringsten Leistung gelten. Die Maßnahme soll auch die Regionen finanziell entlasten, denen die Einnahmen aus der Kfz-Steuer bisher zufließen. Der Staat will ihnen 2027 insgesamt rund 2,29 Milliarden Euro als Ausgleich überweisen. Ob damit die gesamten Einnahmeausfälle der Regionen gedeckt werden, ist noch offen. Schätzungen zum Aufkommen der Kfz-Steuer insgesamt liegen deutlich höher.

Senkung der Verbrauchsteuer auf Diesel wird verlängert

Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bezeichnete die Kfz-Steuer als eine der „meistgehassten Steuern“ in Italien. Die Kfz-Steuer wurde in Italien ursprünglich 1953 als „Verkehrssteuer“ eingeführt und später in eine Steuer auf den Besitz eines Fahrzeugs umgewandelt. Die nun beschlossene Regelung betrifft nach dem Entwurf mehr als 70 Prozent der derzeit zugelassenen Pkw sowie sämtliche Motorräder.

Parallel dazu plant die Regierung eine weitere vorübergehende Senkung der Verbrauchsteuer auf Diesel. Vom 18. bis 25. September soll die Entlastung 12,2 Cent pro Liter betragen. Vom 26. September bis 5. Oktober fällt sie dann auf 6,1 Cent pro Liter. Die Kraftstoffpreise in Italien sind in den letzten Monaten stark gestiegen. Die Regierung Meloni hat deshalb bereits rund 2,8 Milliarden Euro für Maßnahmen zur Senkung der Verbrauchsteuern bereitgestellt.