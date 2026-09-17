Obersteirische Büchereien laden zum „Booktober“

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Langsam aber sicher hält der Herbst Einzug in der Steiermark und bringt frühere Dämmerung und dichte Nebelfelder mit sich. Perfekte Bedingungen also, um sich in der Lektüre eines guten Buchs zu verlieren. „Farbenfroh und passend zum Herbst“ werden sich im Oktober auch neun Bibliotheken und Büchereien in den Bezirken Leoben und Bruck-Mürzzuschlag im Rahmen des sogenannten „Booktober“ präsentieren, wie Nicole Sunitsch, Vorsitzende des Regionalmanagement Obersteiermark-Ost und Bürgermeisterin von St. Michael, freudig berichtet.

Dabei handelt es sich um eine neue Veranstaltungsreihe in der Region, bei der Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen im Rahmen von insgesamt 21 Events dazu eingeladen sind, die Bibliotheken und Büchereien in ihrer Heimat besser kennen- und lieben zu lernen.

© KLZ / Moritz Prettenhofer Die Brucker Bücherei feiert im Zuge des Booktober ihr 20-jähriges Jubiläum

Buntes Programm

Das Angebot reicht dabei von Autorenlesungen und Theateraufführungen über Spiel- und Aktivnachmittage bis hin zu Leinwandlyrik oder Geschichtenwanderungen. Das vollständige Programm ist online auf der Website des Regionalmanagements abrufbar, besondere Highlights stellen etwa die Feier der Auszeichnung der Bücherei Kraubath als „Bücherei des Jahres“ oder die 20-Jahr-Jubiläumsfeier der Stadtbücherei Bruck-Oberaich dar.

„Unsere Bücherei ist ein Ort, der für die Menschen mehr als nur Bücher und Regale ist. Sie ist ein Ort der Begegnung und des Miteinanders“, lobt Brucks Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger. Dem pflichten die anderen Verantwortlichen bei und loben auch den Mehrwert regionaler Kooperation.

© KLZ / Moritz Prettenhofer Alexandra Nagl vom Land Steiermark lobte die regionale Zusammenarbeit

„Die Initiative zeigt sehr gut, was möglich ist, wenn Bibliotheken gemeinsam an einem Strang ziehen. Das starke regionale Netzwerk macht die vielfältigen Leistungen der Öffentlichen Bibliotheken sichtbarer und zeigt, welchen wertvollen Beitrag sie für die Region Obersteiermark-Ost leisten“, meint Alexandra Nagl, Leiterin der Bildungs- und Gesellschaftsabteilung des Landes Steiermark.