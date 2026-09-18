Hier kommt es im Lavanttal zu Verkehrsbeschränkungen

Abschnittsweise werden Verkehrsbeschränkungen und Straßensperren im gesamten Bereich und in den Nebenstraßen eingerichtet.

Wie die Stadtgemeinde Bad St. Leonhard informiert, kommt es aufgrund einer Sanierung der Wasserversorgungsanlage zu Verkehrsbehinderungen. Die Arbeiten haben bereits am Steinernenweg begonnen. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich drei Wochen an.

Je nach Baufortschritt kommt es abschnittsweise zu Verkehrsbeschränkungen und Straßensperren im gesamten Bereich des Steinernenweges sowie in den Nebenstraßen. Auch der Schotterparkplatz bleibt für die gesamte Dauer der Bauarbeiten durchgehend gesperrt. Über den genauen Zeitpunkt der jeweiligen Zufahrtsbeschränkungen zu den Wohnhäusern informiert das ausführende Bauunternehmen direkt vor Ort mittels Kundmachung. Die Stadtgemeinde bittet um Verständnis für die notwendigen Einschränkungen während der Bauarbeiten.