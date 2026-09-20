Die erste offene Dartmeisterschaft in der Marktgemeinde Eberndorf/Dobrla vas fand kürzlich statt und zog insgesamt 47 Teilnehmer an.

„Es ist einfach etwas Verbindendes bei dem sich Jung und Alt bei einer netten Sache matchen können“, erzählt Sportreferent Andreas Kutej über die erste offene Dartmeisterschaft, die vor Kurzem in der Marktgemeinde Eberndorf/Dobrla vas über die Bühne ging.

An dem zum ersten Mal in dieser Art stattgefundenen Spektakel nahmen 47 Teilnehmerinnen und Teilnehmer teil. Natürlich gab es an diesem Abend auch einen Sieger. Dieser kommt aus Gablern und heißt Michael Taupe, der sich im Finale gegen Charly Pleschounig durchsetzen konnte. Er darf sich nun ein Jahr lang Eberndorfer Dartmeister nennen. Die Turnierleitung wurde durch den Präsidenten des Kärntner Dartverbandes, Michael Papst, durchgeführt.