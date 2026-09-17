In Althofen könnte auch über den Winter „gepadelt“ werden

Vor etwa zwei Wochen wurde in Althofen der zweite Padeltennisplatz fertiggestellt. Die Saison könnte außerdem länger dauern als viele erwarten.

Ende Juli hat Philipp Leitner seine Padelanlage in Althofen eröffnet. Nicht ganz zwei Monate später zieht der 33-Jährige eine positive Zwischenbilanz. „Ich bin wirklich sehr glücklich damit, wie es zurzeit läuft“, sagt Leitner. „Die Nachmittagszeiten sind sehr begehrt.“

Die Platzauslastung stimmt, vor Kurzem habe man auch begonnen, Turniere abzuhalten. Die sogenannten Americano-Turniere werden „bestens angenommen“. „Wir waren bisher immer ausgebucht“, freut sich der Krappfelder. Bei einem Americano meldet man sich alleine an und spielt anschließend immer mit einem anderen Partner. „Es ist ein Fun-Turnier“, beschreibt Leitner.

Nun, wo die Schule wieder gestartet ist, möchte Leitner auch vormittags mit Schulaktionen beginnen. Kinder und Jugendliche sollen für die extrem beliebte Trendsportart begeistert werden. „Außerdem bin ich gerade dabei, Vereine im Bezirk einzuladen. Sie können dann, wenn sie möchten, zwei Stunden gratis auf beiden Plätzen spielen.“

Wenn möglich, wird auch über den Winter gespielt

Denn, und das freut Padelbegeisterte in der Region ganz besonders: Seit etwa zwei Wochen steht auch der zweite Platz in Althofen. „Es gab Lieferschwierigkeiten. In ganz Österreich sind Plätze zu spät geliefert worden und uns hat es leider auch getroffen“, meint der 33-Jährige.

Einen klassischen Saisonabschluss wird es auf der Padelanlage in Althofen übrigens nicht geben. Leitner hat hier andere Pläne: „Es hängt natürlich auch vom Wetter und vom Schnee ab, aber wir können sicher bis tief in den November hinein spielen. An schönen Tagen vermutlich auch im Dezember.“ Im Jänner und Februar dürfte es für einen Betrieb allerdings zu kalt sein. „Im März soll es aber schon wieder weitergehen. Ich werde mir zunächst anschauen, wie die Anlage über den Winter angenommen wird. Die Frage ist, ob es möglich ist, zu spielen und ob die Nachfrage da ist.“