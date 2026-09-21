Um 87 Millionen Euro: Windparkbau in Kärnten hat begonnen

Der Windpark Lavamünd befindet sich im Dreiländereck Kärnten-Steiermark-Slowenien. Der Bau soll bis Ende 2027 abgeschlossen sein.

Einige Windparks werden derzeit in Kärnten und der Steiermark gebaut, darunter auch der Windpark Lavamünd mit sieben Windrädern. Das Windparkareal befindet sich an der Grenze zu Slowenien im Süden und zur Steiermark im Osten – also im Dreiländereck Kärnten-Steiermark-Slowenien. Konkret befinden sich die Windräder auf dem Kamm zwischen Hühnerkogel und Jantschkifels auf Seehöhen zwischen 1240 und gut 1430 Metern. Die ersten Planungen haben bereits vor mehr als fünf Jahren begonnen. Durch einen Netzanschluss ist auch die benachbarte Gemeinde Neuhaus im Bezirk Völkermarkt vom Projekt betroffen. Die Zufahrt zum Windpark erfolgt über die Südsteirische Grenzstraße (B69). Die Windkraftanlagen werden über ein 30-kV-Erdkabelsystem miteinander verbunden. Der Anschluss erfolgt über ein neu errichtetes 20/110-kV-Umspannwerk im Windparkgelände. Von dort führt ein 110-kV-Erdkabel zum Netzanschlusspunkt beim Umspannwerk Koralpe.

Was ist der aktuelle Stand?

Was ist der aktuelle Stand? „Heuer im Frühling wurde mit den Arbeiten begonnen. Es wurden Wege verbreitert beziehungsweise neu gebaut, Kranstellflächen wurden errichtet. Darüber hinaus wurde mit dem Fundamentbau begonnen“, berichtet Tanja Schwab, Pressesprecherin der Kelag. Der derzeitige Zeitplan und die voraussichtliche Fertigstellung des Windparks sehen folgendermaßen aus: „Derzeit sind der Bau des Umspannwerkes und der Energieableitung im Gange, ebenso der Fundamentbau für die Windkraftanlagen. Im Herbst werden die ersten Abschnitte der Windtürme errichtet“, so Schwab. Ende 2027 soll der Windpark in Betrieb genommen werden.

© KK/Reproduktion An diesen Punkten werden die Windräder gebaut

„Die Leistung des Windparks beträgt 47,6 Megawatt. Er wird pro Jahr rund 79 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen, das entspricht dem Bedarf von durchschnittlich etwa 23.000 Kärntner Haushalten“, rechnet Schwab vor. Ein genauer Zeitplan für die Montage der Anlagen liege derzeit noch nicht vor. Laut Homepage der Kelag liegen die Nabenhöhen der Windräder bei 118 Metern bis 164 Metern. Temporär werden auch Wanderwege umgeleitet.

Gestiegen ist die Investitionssumme. Denn die ursprünglich im Jahr 2024 genannte Summe von rund 60 Millionen Euro basierte auf der damals vorgesehenen Anlagentechnologie. „Aufgrund der technologischen Weiterentwicklung und der zwischenzeitlich geänderten Marktverfügbarkeit der Windkraftanlagen wurde das Projekt entsprechend angepasst und auf eine neue Anlagengeneration umgeplant“, sagt Schwab. Die aktuelle Investitionssumme beträgt daher 87 Millionen Euro.

177 Auflagen

Mit der Entwicklung des Windparks Lavamünd wurde im Jahr 2017 begonnen. Das Projekt hat in den darauffolgenden Jahren die Entwicklungsphase und die Umweltverträglichkeitsprüfung durchlaufen. Auch das Bundesverwaltungsgericht hat den positiven UVP-Bescheid der ersten Instanz bestätigt. Insgesamt wurden für den Windpark Lavamünd 177 Auflagen im Bescheid erteilt, die insbesondere im Bereich des Naturschutzes gewährleistet werden müssen

© Kelag So sehen derzeit die Bauarbeiten aus

Ein kontroverses Thema

Die Windenergie ist seit Jahren ein kontroverses Thema im Lavanttal. Für die einen ist sie eine Zerstörung der Landschaft, für andere ein Symbol nachhaltiger Energie. Bei der Volksbefragung am 12. Jänner 2025 stimmten acht von neun Gemeinden für ein landesgesetzliches Verbot eines weiteren Ausbaus zum Schutz der Kärntner Natur (einschließlich des Landschaftsbildes) auf Bergen und Almen.

Der Bau des Windparks Lavamünd stehe im Einklang mit der Vier-Parteien-Einigung zur Windkraft in Kärnten nach der Volksbefragung. Demnach können bereits genehmigte beziehungsweise zu diesem Zeitpunkt im Genehmigungsverfahren befindliche Projekte umgesetzt werden. Dazu gehört auch der Windpark Lavamünd. Seit Februar 2026 wurde zudem die neue Kärntner Zonierung beschlossen. Neue Windkraftanlagen sind auf vier Zonen im Lavanttal – Lavamünd, St. Georgen, Frantschach-St. Gertraud und Reichenfels – konzentriert. Die Zonen umfassen rund 7,35 Quadratkilometer. Insgesamt sind maximal 50 Anlagen vorgesehen.