Kapfenberger Feuerwehr und Bergrettung feiern Jubiläen mit Leistungsschau

Am Wochenende (19. und 20. September) steht der Kapfenberger Flugplatz voll im Zeichen der Einsatzorganisationen: Anlässlich ihrer 120- bzw. 130-Jahr-Jubiläen halten die Bergrettung Kapfenberg und die Betriebsfeuerwehr Böhler dort, gemeinsam mit der ebenfalls 120 Jahre alten Werkskapelle Böhler, eine große Leistungsschau ab.

Die Vorbereitungen auf dieses Event befinden sich bereits auf der Zielgeraden, ab 11 Uhr zeigen sich Feuerwehr und Bergrettung dann am Samstag bei freiem Eintritt von ihrer besten Seite. Ein erstes Programm-Highlight folgt direkt um 12 Uhr mit einer Hubschrauberlandung. Weiters stehen eine Vorführung der Rettungshunde (15 Uhr) und eine gemeinsame Abschlussübung um 17.30 Uhr auf dem Plan.

Am Abend geht es dann musikalisch im Festzelt weiter: Ab 20.30 Uhr heizen „Die Lauser“ gefolgt von „Die Südsteirer“ den Party-Gästen bis spät in die Nacht ein. Einlass ist um 19.30 Uhr, Karten für das Konzert kosten 25 Euro.

Am Sonntag startet das Programm um 10.30 Uhr mit einem Frühshoppen, das „Die Hafendorfer“ musikalisch untermalen. Für Kinder, die sich am gesamten Wochenende bei einem eigenen Programm mit Hüpfburg austoben können, ist der Eintritt zum Frühshoppen frei, Erwachsene zahlen 15 Euro.