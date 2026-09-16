Die Schwestern Elisabeth Spreizer-Brandstätter (55) und Kathrin Schwarzenbacher (51) leiten seit fünf Jahren die Geschicke bei Physio Waltendorf.

Seit der Eröffnung der Physio Walterndorf 2021 ist das Familienunternehmen schnell gewachsen. Zwei Schwestern führen das Institut mit viel Herz und Vertrauen. Die ärztliche Leitung liegt bei Elisabeth Spreizer-Brandstätter, die kaufmännische bei ihrer Schwester Kathrin Schwarzenbacher.

2019 kommt die Physiotherapeutin Elisabeth Spreizer-Brandstätter erstmals auf die Idee, ein Institut für Physiotherapie zu erwerben. „Die Zusammenarbeit mit meiner Schwester hat sich schnell ergeben.“ So Spreizer-Brandstätter. Ihre Schwester Kathrin Schwarzenbacher kommt aus der Wirtschaft und arbeitete unter anderem in der Diözese Graz Seckau. Als sie sich als Unternehmensberaterin selbstständig macht, kommt ihre Schwester auf sie zu. „Für mich ging der Traum in Erfüllung, gemeinsam zu arbeiten“, sagt Kathrin Schwarzenbacher. „Wir waren schon immer ein gutes Team. Schon in der Jugend haben wir viel gemeinsam erlebt“, antwortet ihre Schwester.

Ein Plan gelingt

Im Jänner 2021 eröffnen die Schwestern gemeinsam die Physio Waltendorf. Der Plan geht auf. Das Ambulatorium wächst kontinuierlich. Die Therapieflächen wurden 2026 von rund 210 Quadratmetern auf insgesamt rund 600 Quadratmeter erweitert und damit nahezu verdreifacht. So stehen den Patientinnen und Patienten heute 14 barrierefreie und vollklimatisierte Behandlungs- und Gymnastikräume zur Verfügung. Auch die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stieg. Von sieben auf vierzig.

Das Schöne an der gemeinsamen Zusammenarbeit ist, dass wir uns zu hundert Prozent vertrauen können — Kathrin Schwarzenbacher

„Das Schöne an der gemeinsamen Zusammenarbeit ist, dass wir uns zu hundert Prozent vertrauen können“, meint Kathrin Schwarzenbacher. „Auch, dass wir uns manchmal ergänzen, ist schön“, fügt ihre Schwester hinzu. Die Schwestern legen viel Wert auf ein familiäres Klima am Arbeitsplatz. Auch die Patientinnen und Patienten sollen eine individuelle und aufmerksame Behandlung bekommen.

Am 17. September holt die Physio Waltendorf jetzt ihre Eröffnungsfeier nach. Diese ist 2021 wegen Covid ausgefallen. Gleichzeitig wird die Erweiterung des Instituts gefeiert. Dies geschieht als Dank an Patientinnen und Patienten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.