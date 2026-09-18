Osttirols Lauftalent sprintete an Österreichs Spitze

Matthias Tabernig lief bei den Meisterschaften gleich zweimal unter die Top sechs. Auch Vereinskollegin Lorena Oberhammer war bei den Titelkämpfen am Start.

Erfolgreicher Nachwuchs der Sportunion Raiffeisen Lavant bei den österreichischen Meisterschaften in Villach (von links): Matthias Tabernig und Lorena Oberhammer mit Obmann Christian Oberhammer.

Die Sportunion Raiffeisen Lavant darf sich über starke Leistungen ihres Laufnachwuchses freuen. Matthias Tabernig und Lorena Oberhammer aus Osttirol qualifizierten sich nach erfolgreichen Tiroler Meisterschaften für die österreichischen U16-Meisterschaften in Villach und sammelten dort Spitzenplatzierungen. Bei den Tiroler Meisterschaften Anfang September in Innsbruck holte Matthias Tabernig den Tiroler Meistertitel über 3000 Meter in der Altersklasse U16. Über 1000 Meter wurde er Tiroler Vizemeister. Vereinskollegin Lorena Oberhammer belegte über 3000 Meter Rang sechs und über 1000 Meter Rang acht.

Bei den österreichischen Meisterschaften in Villach bestätigte Tabernig seine starke Form. Über 3000 Meter lief er in 10:17,42 Minuten auf Platz sechs. Auch über 1000 Meter erreichte er mit einer Zeit von 2:49,49 Minuten den sechsten Rang. Auf den österreichischen Meister fehlten ihm dabei lediglich 1,57 Sekunden. Lorena Oberhammer ging bei den Titelkämpfen über 3000 Meter an den Start und belegte mit 11:58,20 Minuten den 19. Platz.

© KK/Sportunion Raiffeisen Lavant Matthias Tabernig holte sich den Meistertitel bei den Tiroler Meisterschaften

Für die beiden Nachwuchsläufer geht es bereits am Wochenende weiter. Am Samstag, den 19. September, steht mit dem 9. Lavanter Vier-Brückenlauf das Heimrennen der Sportunion Raiffeisen Lavant auf dem Programm. Vor heimischem Publikum wollen die beiden Osttiroler an ihre jüngsten Leistungen anknüpfen.