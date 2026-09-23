Obersteirischer Unternehmer beflügelt das Grillhendl-Geschäft

Unternehmer Heinz-Jörg Rath aus Leoben lebt in St. Margarethen bei Knittelfeld. Er ist neben vielen anderen Sparten mit der Firma Josef Wilhelmer auch im Grillhendl-Geschäft erfolgreich.

Grill- und Backhendl haben eine besondere Tradition in der österreichischen Küche. Wem läuft nicht das Wasser im Mund zusammen, wenn er an ein knuspriges Brat- oder Backhendl denkt? Und falls man einmal keine Zeit oder Lust hat, sich selbst in die Küche zu stellen, kann man an einer der Grillstationen der Firma Wilhelmer in der Steiermark und einer in Niederösterreich vorbeischauen, wo einem der Duft von Grillerei sofort in die Nase steigt.

Geflügel kommt aus der Steiermark

„Ungefähr drei Mal pro Woche bekommen wir Hühner vom Geflügelanbieter Titz aus Feldbach. Es sind ausschließlich Hühner von steirischen Bauern“, betont Heinz-Jörg Rath (52), Unternehmer aus St. Margarethen bei Knittelfeld und Chef der Firma Wilhelmer. Aber auch wer einfach ein Hühnerschnitzel mit Kartoffelsalat bevorzugt, ist bei diesen Grillstationen an der richtigen Stelle, denn das Angebot dort ist vielfältig.

© KLZ / Brigitte Schöberl Verwendet werden bei Josef Wilhelmer ausschließlich Hühner von steirischen Bauern

„Von unseren zahlreichen Stationen zu Beginn in Kärnten, Niederösterreich, Wien und der Steiermark haben wir mittlerweile etliche auf Franchise-Basis ausgelagert. Derzeit habe ich noch 14 Grillstationen in der Steiermark und eine in Niederösterreich“, erzählt Rath. Und er verweist auf die lange Geschichte dieses traditionsreichen Unternehmens.

Es war und ist alles Familie

Es wurde im Jahr 1980 gegründet und ist seit 46 Jahren mit dem Namen Wilhelmer verbunden. Josef Wilhelmer, der Schwiegervater von Rath, war lange Zeit beim Konsum in Leoben als Grillmeister tätig. Als die Handelskette in Konkurs ging, verwirklichte Fleischermeister Wilhelmer mit seinem Schwiegervater Johann Krar, der damals in Weißkirchen im Murtal einen Handel mit Hühnern und Eiern aus seiner eigenen Zucht betrieb, die Idee einer Hendlgrillstation.

Dazu wurde in Leoben bei der Oberlandhalle eine Holzhütte errichtet, die durch die große Figur eines Hendlspießes am Dach gut sichtbar und sehr bald weithin bekannt war. Nach dem Abriss der Oberlandhalle in Leitendorf wurde ein neuer Standplatz gesucht und der aktuelle gegenüber vom heutigen Billa Plus gefunden.

© KLZ / Brigitte Schöberl Der neue Standort von Josef Wilhelmer gegenüber von Billa Plus in Leitendorf

Der gebürtige Leobener Rath, der nach der Schulzeit in Donawitz eine Lehre als Fotokaufmann abgeschlossen hatte, war drei Jahre bei Foto Niedermeyer in Leoben und zwei Jahre als Filialleiter im selben Unternehmen in Knittelfeld beschäftigt. Gleichzeitig hatte er sich als EDV-Dienstleister selbstständig gemacht, wo er oft als Berater für Arztpraxen fungierte.

Einstieg mit dem Schwiegervater

„Auch Josef Wilhelmer hat damals meine Dienste in Anspruch genommen und sehr geschätzt. So kam es, dass ich auf seinen Wunsch in das Grillgeschäft einstieg“, erzählt Rath. 2009 gründeten Wilhelmer und sein späterer Schwiegersohn Rath eine GmbH und waren bis zur Pension von Wilhelmer gemeinsam im Unternehmen tätig.

© KLZ / Brigitte Schöberl Das Café Goodies im ersten Stock des Einkaufszentrums LCS im Herzen der Stadt

„Wir waren erfolgreich. Unsere Grillstationen verteilten sich damals auf einige Bundesländer. Aber irgendwann fanden wir keine Standplätze mehr“, erklärt Rath. Also beschloss er, stattdessen ein kleines Café aufzumachen und eröffnete das „Goodies“ in der Franz-Josef-Straße in Leoben, das mittlerweile aber wieder geschlossen ist.

© KLZ / Brigitte Schöberl Im Bellagio im LCS in Leoben wartet man auch mit selbst produziertem Eis auf

Diese Idee hat Rath aber weiterverfolgt. Im Einkaufszentrum LCS in Leoben wurde 2017 die Gelateria „Bellagio“ eröffnet, 2018 kam das Café Goodies dazu, das mit seinen hausgemachten Mehlspeisen zu einer gemütlichen Kaffeepause während der Shoppingtour einlädt, und seit 2020 gibt es eine neue Grillstation gegenüber vom Spar im LCS.

© KLZ / Brigitte Schöberl Die Josef-Wilhelmer-Filiale im Erdgeschoß des Einkaufszentrums LCS

2021 übernahm Rath den Gasthof Gösserbräu in Leoben-Göss und setzte seinen Sohn Michael (28) als Geschäftsführer ein. „Bei einem so großen Unternehmen muss natürlich auch viel delegiert werden. Bei uns hilft die ganze Familie mit. Mittlerweile habe ich Tanja Oswald, unsere unverzichtbare Mitarbeiterin, auch als Miteigentümerin im Team“, freut sich Rath.

Insgesamt zählt das Unternehmen 22 Betriebe und mit Aushilfskräften zwischen 85 und 90 Mitarbeiter. Nun ist eine neuerliche Erweiterung von Grillstationen geplant.