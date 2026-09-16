Ex-Vizebürgermeister wegen geheimer Tonbandaufnahme vor Gericht

„Es gibt keine Aufnahme", heißt es seitens des beschuldigten Ex-Politikers. Der gegnerische Anwalt erwägt nun eine forensische Auswertung seines Handys. Klären muss den Fall der Richter.

Das Mobiltelefon soll aus der Tasche gerutscht sein, darauf war offenbar die aktivierte Aufnahme zu sehen. Jetzt wird Anklage erhoben (Sujetbild)

Die Kleine Zeitung hat schon im Zuge der ersten Ermittlungen über den Fall berichtet: Der – mittlerweile – ehemalige Vizebürgermeister einer obersteirischen Gemeinde soll eine vertrauliche Vorstandssitzung aufgenommen haben. Geheim, ohne, dass die Betroffenen davon gewusst haben.

Der Fall erinnert an den von den Neos geschassten Nationalrat Veit Dengler. Auch er hatte eine vertrauliche Sitzung aufgenommen – die Partei schloss ihren einstigen Mitgründer schließlich aus ihren Reihen aus.

© Elmar Gubisch Vertritt den Beschuldigten: Anwalt Christian Fauland

In der obersteirischen Gemeinde liegt die Sache etwas anders: Der damalige Vizebürgermeister hatte die Sitzung eigentlich wegen Befangenheit verlassen. Es ging um eine Förderung für einen Verein, in dem er selbst in führender Funktion tätig ist. Während er den Raum verließ, verblieb seine Tasche samt Handy auf seinem Platz – und dort sei während seiner Abwesenheit die Aufnahme gelaufen.

Warum man das weiß? Das Handy fiel heraus (vermutet wird, dass dabei ein Stuhl umgestoßen wurde) und auf dem Bildschirm soll die aktivierte Aufnahme zu sehen gewesen sein. Davon existieren auch Bilder.

Strafrechtlich relevant

Diese Vorgangsweise hat nun ein strafrechtliches Nachspiel in Form einer Anklage. Der springende Punkt ist hier nicht, dass die Grenze erst überschritten wird, wenn man die Aufnahme veröffentlicht bzw. Dritten zugänglich macht. Schon dass man sich selbst durch eine Tonaufnahme Kenntnisse aus einer vertraulichen Sitzung verschafft, ohne dass die anderen Bescheid wissen, genügt. Opfer bzw. Geschädigte sind all jene, die auf der Tonbandaufnahme zu hören sind.

Zum konkreten Vorwurf sagt Christian Fauland, Anwalt des Beschuldigten nun allerdings: „Es gibt gar keine Aufnahme.“ Falls sie möglicherweise aktiviert wurde, sei das jedenfalls nicht von seinem Mandanten ausgegangen. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Heftige Intrigen in der Partei

Es gebe in der Fraktion derartige Intrigen, dass möglicherweise sogar ein Parteikollege die Aufnahme eingeschaltet haben könnte. Das sei technisch trotz Bildschirmsperre möglich. Außerdem: Sein Mandant hätte bei dem Thema die Sitzung gar nicht verlassen müssen. Es war eine freie Entscheidung, wegen möglicher Befangenheit hinauszugehen.

Anwalt Marc Simbürger, der die Gemeinde und auch andere Sitzungsteilnehmer vertritt, erwägt nun eine forensische Auswertung des Mobiltelefons, um Nachschau zu halten, ob es diese Aufnahme gibt bzw. gegeben hat. Die Aufnahmezeit decke sich in etwa mit jener, in der der Betroffene den Sitzungsraum verlassen habe. „Es geht um rund 20 Minuten“.

© RA-Kanzlei Vertritt die Gemeinde und einen Teil der Geschädigten: Anwalt Marc Simbürger

Die Fraktion des Betroffenen, die aktuell mit der ÖVP eine Koalition bildet, ist durch den Fall zerrissen. Insider sprechen sogar davon, dass man geschlossen zurückgetreten wäre, hätte sich der Verdächtige nicht selbst aus der Politik zurückgezogen.

Für den Bürgermeister, der mit der betroffenen Fraktion nach wie vor zusammenarbeitet, ist klar: „Wir wollen einfach nur Aufklärung. Gab es diese Aufnahme oder nicht. Wenn nicht, sind wir nicht weiter nachtragend.“ Am 30. Oktober soll das Gericht Licht ins Dunkel bringen.