Am Bezirksgericht Weiz muss sich ein 35-jähriger wegen Körperverletzung verantworten. Er soll seine 38-jährige Lebensgefährtin geschubst und sie durch die Wohnung geschleift haben.

Teilweise schuldig fühlt sich ein 35-Jähriger am Bezirksgericht Weiz. Er soll seine 38-jährige Lebensgefährtin geschubst und danach an den Beinen durch die Wohnung geschleift haben. Ihm wird Körperverletzung vorgeworfen. Die Nachbarin rief die Polizei.

Die Lebensgefährtin sei vom Balkon in die Wohnung gestolpert, er habe sie nicht geschubst, behauptet der Oststeirer. Zuvor hätten beide getrunken, es sei zum Streit gekommen. Durch den Sturz sei sie am Boden gelegen. „Ich war auch betrunken, wollte sie aufheben und ins Zimmer tragen.“ Das habe nicht funktioniert, weswegen er sie an den Füßen ins Schlafzimmer gezogen hätte.

Nachbarin rief Polizei

„Warum ist die Polizei gekommen?“, fragt der Richter. Irgendwer von den Nachbarn müsse wohl was anderes gesehen haben, so der Beschuldigte. Auf die Frage, ob die Partnerin verletzt gewesen wäre, meint er: „Ich hab nicht so genau geschaut.“

Im Zeugenstand sagt auch die Lebensgefährtin, sie sei gestolpert. Sie gibt zu, dem Angeklagten eine „Watsche“ gegeben zu haben, allerdings unterscheiden sich die Aussagen, wo das passiert sei. In seiner Version war es noch am Balkon vor dem Sturz, in ihrer Version danach in der Wohnung.

Ich hab noch nie einem Menschen was getan. — Angeklagter

Die Verletzungen an ihren Armen, die die Polizei gesehen hat, stammen von einem E-Scooter-Sturz. Warum aber war die Polizei überhaupt vor Ort? Darüber gibt eine Nachbarin im Zeugenstand Auskunft. Sie habe von dem Streit und der Gewalt mitbekommen. „Die Nachbarn hatten weder Jalousien noch Vorhänge, in der Wohnung war das Licht an. Ich hab gut hin gesehen, die Balkontür war komplett geöffnet.“

Die Nachbarin habe gesehen, wie der Angeklagte seine Partnerin mit beiden Händen geschubst hatte und auch, wie er sie durch die Wohnung zog. Der Nachbar unter dem Paar dürfte den Streit mitbekommen haben. Er läutete an. Die Zeugin habe gehört, wie der Angeklagte zu der Frau sagte, sie solle aufmachen und sagen, dass nichts war.

Der Angeklagte bestreitet diese Version. „Ich hab noch nie einem Menschen was getan.“ Er beantragt Freispruch.

4800 Euro Geldstrafe

Der Richter glaubt der Zeugin und verurteilt den Oststeirer zu einer Geldstrafe im Ausmaß von 4800 Euro (120 Tagessätze zu je 40 Euro). Bezahlen muss er vorerst die Hälfte, der restliche Teil könnte fällig werden, wenn er sich in der dreijährigen Probezeit etwas zu Schulden kommen lässt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, der Angeklagte gibt jedoch an, die Geldstrafe hinzunehmen.