Lernwerkstatt Leoben hilft bei Hausaufgaben und beim Deutschlernen

In Leoben startet am 18. September die Lernwerkstatt im Begegnungszentrum Donawitz. Die Initiative wird gemeinsam mit der Caritas weitergeführt.

Wenn bei Hausaufgaben Unterstützung gebraucht wird, eine Schularbeit bevorsteht oder Lernstoff aufgeholt werden soll, gibt es in Leoben weiterhin eine Anlaufstelle. Am Freitag, dem 18. September, startet die „LernWerkstatt Leoben“ im Begegnungszentrum Donawitz. Sie knüpft an das Projekt „Weiterlernen 4.0“ an. Weil sich der Bedarf und der Nutzen des Angebots laut der Stadtgemeinde Leoben deutlich gezeigt haben, wird das Projekt gemeinsam mit der Caritas unter neuem Namen weitergeführt. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 21 Jahren.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Deutschförderung für Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Erstsprache. Dabei sollen nicht nur sprachliche Fähigkeiten, sondern auch schulische Kompetenzen gefördert werden. Auch Eltern können sich bei Fragen zu Schule, Lernen und zur individuellen Entwicklung ihrer Kinder beraten lassen. Die Lerntreffen finden zwei Mal pro Woche statt. Montags immer von 17 bis 19 Uhr, freitags von 12 bis 14 Uhr.