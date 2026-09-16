Viele offene Fragen nach Konkurs von exklusiven Weingut

Seit Dienstag beschäftigt die Domäne Lilienberg, das Kärntner Weingut von Lilihill-Chef Orasch, das Konkursgericht. Viele Fragen sind offen. Sanierung möglich.

Für viele war es nur eine Frage der Zeit: Im August würde über den von Franz Peter Orasch ins Leben gerufenen und von dessen Frau Mirjam geführten Privatkindergarten „Dragonfly“ in Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet, erst vor wenigen Tagen folgte die Lilihill Financial Services GmbH mit Sitz in Wien. Seit Dienstag beschäftigt auch die „Domäne Lilienberg“ das Konkursgericht. Das Weingut samt Nobelrestaurant in Tainach ist das überhaupt erste Projekt, das das Ehepaar Orasch in Kärnten startete.

Wie berichtet, stellte die Österreichische Gebietskrankenkasse (kurz ÖGK) den Antrag auf Öffnung eines Konkursverfahrens. Aktuell belaufen sich die Verbindlichkeiten auf vier Millionen Euro, diese könnten sich allerdings weiter erhöhen, denn bis 2. November können etwaige Forderungen gegen die Domäne Lilienberg Weinbau GmbH eingebracht werden. Die vier Millionen ergeben sich aus den Forderungen von derzeit vier Gläubigern, wobei der Hauptgläubiger eine Bank, die auch im Grundbuch eingetragen ist, ist. Nach wie vor stehen drei Mitarbeiter auf der Gehaltsliste – zwei Mitarbeiter, die als Forstarbeiter gemeldet sind und offensichtlich das Anwesen betreuen, sowie Geschäftsführerin Mirjam Orasch in Wien.

Mittlerweile hat auch der Masseverwalter, der Klagenfurter Rechtsanwalt Gernot Murko, mit Orasch Kontakt aufgenommen, dieser zeigte sich durchaus gesprächsbereit und kooperativ. Wie es mit der exklusiven Adresse und dem Aushängeschild des früheren Flughafeninvestors und Lilihill-Chefs weitergeht, kann Murko noch nicht sagen. „Ich muss mir erst einen Überblick verschaffen“, erklärt er auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Auch die Frage eines Sanierungsplans und damit eine Fortführung des Betriebes in Unterkärnten stehe im Raum. Mitte nächster Woche könne er mehr sagen.