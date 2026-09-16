Details zum Tod eines 20-Jährigen Kärntners nach einem Feuerwehrfest: Gutachten bestätigt die Aussage des Beschuldigten. Ob das Opfer zu diesem Zeitpunkt noch lebte, muss noch geklärt werden.

Dieser Fall hat österreichweit für Aufsehen gesorgt. Ein junger Mann ist auf dem Heimweg von einem Feuerwehrfest in Globasnitz am 9. August ums Leben gekommen. Zwei Wochen lang wurde nach jener Person gefahndet, die den 20-Jährigen in der Nacht auf der Bleiburger Straße angefahren hat. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um einen Pensionisten, der mit einem Mercedes-Sprinter einer Freiwilligen Feuerwehr zum Tatzeitpunkt dort unterwegs war.

Der Mann gab nach anffänglichem Leugnen an, das Opfer sei bereits auf der Straße gelegen, als er es überfahren habe. Weil er unter Schock stand, setzte er seine Fahrt fort. Später kehrte er an die Unfallstelle zurück, um dort bei den Aufräumarbeiten zu helfen. Ein von der Staatsanwaltschaft (StA) eingeholtes Kfz-Gutachten gibt dem Verdächtigen nun recht. „Der Beschuldigte ist laut Sachverständigem über das auf der Fahrbahn liegende Opfer gefahren“, sagt StA-Sprecher Christian Pirker. Dass der Mann auch von einem zweiten Fahrzeug erwischt wurde, könne derzeit noch nicht ausgeschlossen werden.

Ob der 20-Jährige noch lebte, als er vom Feuerwehrauto überfahren wurde, ist derzeit ebenfalls noch unklar. Auskunft darüber soll nun ein ebenfalls in Auftrag gegebenes medizinisches Gutachten liefern.