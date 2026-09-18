Bis zum 800-Jahr-Jubiläum des Bistums Lavant 2028 soll die Pfarrkirche fertig saniert werden. Bis 2032 gibt es weitere Pläne. Gesamtkostenaufwand: rund 5 Millionen Euro.

Das Stadtbild von St. Andrä im Lavanttal prägen zwei Kirchen mit jeweils zwei Türmen. Während die Loretokirche vor Jahren mit einem Millionenaufwand saniert und zur Basilika Maria Loreto erhoben wurde, fristet die nur wenige hundert Meter entfernte Domkirche ein eher unrühmliches Dasein. An den historischen Gemäuern nagt der Zahn der Zeit. Doch nicht nur äußerlich sind tiefe Risse in der einstigen Kathedrale der Bischöfe von Lavant erkennbar, sondern auch im Gotteshaus selbst.

Die im Jahr 2025 ins Leben gerufenen „Domspiele“ – eine Veranstaltungsreihe, die den ganzen Monat Mai über läuft – beleben die Stadtpfarrkirche am Domplatz im Zentrum von St. Andrä mit Kabarett, Musik, Theater und Kulinarik. Ein Teil des Erlöses dieser Veranstaltung fließt in den Erhalt des historisch wertvollen Gebäudes. „Der Dom soll nicht nur Zentrum des liturgischen, sondern auch des gesellschaftlichen Lebens sein“, sagt Dechant Gerfried Sitar, der große Pläne hat. Doch für dieses Vorhaben sind Millionen nötig.

1 / 2 Auch die Fassaden des Propsthofes, also des Pfarramtes, sollen saniert werden © Bettina Friedl

„Wir sind derzeit am Planen“, erklärt Sitar, der erste Einblicke in die neuen Pläne gibt: „Das Wolfsberger Architekturbüro Scheiberlammer hat ein Konzept und Pläne erstellt, das vier größere Etappen abbildet. Vorrangig ist die Sanierung des Domes, danach der Arkadenhof und die Außenfassaden des Propsthofes und dann die Außenanlagen. Auch ein Weinberg als Friedensort für Urnen ist angedacht.“ Der historische Arkadenhof, der im Zuge von Umbauten im 17. Jahrhundert entstand, dient seit mittlerweile fünf Jahren als einzigartige Kulisse für die Veranstaltung „Lyrik unter Sternen“, wobei rund 350 Besucherinnen und Besucher im Arkadenhof Platz finden.

© Privat Die beeindruckende Arkadenhof-Kulisse bei „Lyrik unter Sternen“

Der Weinberg ist auf der Südterrasse des insgesamt rund 2000 Quadratmeter großen Dom-Areals mitten in St. Andrä geplant, wobei an all jenen Stellen, an denen eine Urne bestattet wird, eine Weinrebe gepflanzt werden soll.

© Bettina Friedl Die Südseite des Doms

„Der Dom sollte nach Möglichkeit 2028, zum 800-Jahr-Jubiläum des Bistums Lavant, fertig werden“, hofft der Dechant. Immerhin war die Domkirche von 1228 bis 1859 Sitz des Bistums Lavant. 1859 wurde der Bischofssitz schließlich nach Marburg (heute Maribor) übertragen und der Kärntner Teil des Bistums kam zur Diözese Gurk.

Doch die Pläne reichen noch weiter. „Ein eigenes Projekt ist der Verbindungstrakt zwischen ehemaliger Bischofsresidenz und dem Dom“, fährt Sitar fort. Und zwar jener Bereich beim Torbogen St. Andrä, der das heutige Pflegeheim „Haus Elisabeth“, wo sich einst die Bischofsresidenz befand, mit dem Dom im Norden verbindet. „Dort entsteht ein Domatelier mit Büros, die vermietet werden sollen. Das Domatelier soll, wenn alle Genehmigungen erteilt wurden – bereits 2026/27 umgesetzt werden. Die Finanzierung hierfür steht bereits“, so der Dechant.

© Bettina Friedl Im Verbindungstrakt zwischen Dom und Altersheim (der einstigen Bischofsresidenz) sollen (im Bild rechts vom Torbogen) Büros entstehen und vermietet werden

Die Gesamtfinanzierung für das millionenschwere Projekt stehe hingegen noch nicht. „Diese wird derzeit aufgestellt, es wird sich auf zirka 5 Millionen Euro belaufen. Mit der Planung ist nun die Grundlage gelegt, um die Konkretisierung anzugehen“, betont Sitar. Ihm zufolge wäre die Fertigstellung der letzten Etappe dann für das Jahr 2032 geplant.