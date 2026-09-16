Markus Petritsch wird neuer Landesvorsitzender der Gewerkschaft vida

Der Betriebsratsvorsitzende der Firma Seppele löst Ursula Heitzer ab, die sich auf ihre neue Aufgabe als Friesacher Bürgermeisterin konzentrieren will.

Die Gewerkschaft vida Kärnten bekommt einen neuen Landesvorsitzenden: Am Dienstag wurde Markus Petritsch, Betriebsratsvorsitzender der Firma Seppele und bisheriger Vorsitzender des vida-Fachbereichs Straße, zum neuen Landesvorsitzenden gewählt. Er folgt mit 1. Oktober 2026 auf Ursula Heitzer, die die Funktion zurücklegt, um sich künftig auf ihre neue Aufgabe als Bürgermeisterin der Stadt Friesach zu konzentrieren.

Petritsch bedankte sich bei seiner Vorgängerin für ihren Einsatz und passend zu den im Herbst startenden Lohnverhandlungen bereits die Schwerpunkte für die kommenden Monate fixiert. „Wir haben für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Tourismus ein digitales Tool geschaffen, mit dem sie rasch und unkompliziert überprüfen können, ob sie korrekt entlohnt und eingestuft sind. Anlässlich des Saisonendes läuft aktuell ein Testbetrieb. Unser Ziel ist es, dieses Angebot künftig noch breiter einzusetzen und möglichst viele Beschäftigte dabei zu unterstützen, ihre Ansprüche durchzusetzen“, erklärt Petritsch.

Herausfordernde Verhandlungen

Gleichzeitig erwartet der neue Landesvorsitzende einen herausfordernden Kollektivvertragsherbst. „Bei vielen Verhandlungen erleben wir mittlerweile den Versuch von Arbeitgeberseite, Abschlüsse unterhalb der Inflationsrate durchzusetzen. Dem werden wir mit aller Kraft entgegentreten. Faire Löhne sind eine Frage des Anstands“, betont Petritsch